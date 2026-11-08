Para quedarse en casa

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Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos con nuevas temporadas de series, películas y documentales.

Disney Plus estrena segunda temporada de Todo Vale

En Disney+ se estrena la segunda temporada de Todo Vale, protagonizada por Naomi Watts, Sarah Paulson y Kim Kardashian, que retoma los conflictos de un despacho de abogadas ante nuevas alianzas y secretos. También llega La emperatriz divorciada, adaptación del webtoon de Naver sobre una soberana que busca recuperar su poder tras la ruptura de su matrimonio. A estos títulos se suma el documental Lobos de cerca con Bertie Gregory, sobre una manada de lobos en el Ártico canadiense, y la segunda parte de la temporada dos de Rivales.

Netflix amplía su oferta con series y documentales

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Netflix incorpora Mi mejor amiga, una comedia sobre dos mujeres que viajan a Portugal para seguir a sus hijas y terminan por replantear sus propias vidas; Bass X Machina, una historia ambientada en un Oeste retrofuturista, y el espectáculo Mike Tyson: Return of the Mike. También estrena Palacio, serie sobre la toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985, además de Un poco de compañía antes de morir, Anestesia y La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta. A la oferta se suman las segundas temporadas de Al norte del norte y Palomas Negras, así como la docuserie Desaparecida: Natalee Holloway.

Prime Video y Apple TV suman producciones originales

Por su parte, Prime Video presenta La Mangosta, película de acción protagonizada por Liam Neeson, quien interpreta a un veterano de guerra acusado de un crimen que no cometió y obligado a escapar de las autoridades. También incorpora Campus Drivers, serie sobre una estudiante universitaria cuya vida cambia al conocer al creador de una aplicación de transporte para alumnos.

En Apple TV regresa Stick: el swing perfecto con su segunda temporada. La comedia protagonizada por Owen Wilson sigue a Pryce Cahill, un exgolfista profesional que apuesta por el talento de Santi, un joven jugador de 17 años, para recuperar el rumbo de su vida.

HBO Max suma clásicos y nuevos títulos a su catálogo

Finalmente, HBO Max suma a su catálogo Amores perros, drama mexicano que entrelaza tres historias a partir de un accidente automovilístico; Antes del amanecer y Antes del atardecer, películas que siguen el encuentro y reencuentro de dos personas a lo largo de los años; El código Da Vinci, thriller sobre una investigación que conduce a secretos religiosos; y Ángeles y demonios, donde Robert Langdon intenta detener una conspiración contra el Vaticano.

También llegan Pasajeros, historia de ciencia ficción sobre dos viajeros que despiertan antes de tiempo durante un viaje espacial; Todos los hombres del presidente, drama basado en la investigación periodística del caso Watergate; Las travesuras de Peter Rabbit, comedia familiar sobre un conejo que invade el huerto de un granjero, y Line of Fire, thriller de acción. Además, se incorpora el especial Harry Potter: Magos pasteleros, una competencia de repostería inspirada en el universo mágico de Harry Potter.