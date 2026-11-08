¿A dónde ir?

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La recta final del año contempla una cartelera de conciertos y espectáculos variados en San Luis Potosí y ciudades aledañas.

Agenda musical en San Luis Potosí para noviembre

En esta ciudad, la agenda comenzará el 12 de noviembre con Oceransky en La Casa de Óscar Burgos. El día 13, Enjambre llegará al Teatro de la Ciudad con su gira Daños Luz, mientras que el 14 Shey Band ofrecerá el espectáculo De Norte a Sur. Para el 20 está programada la presentación de Antidoping en Bunker 57. Un día después, Lenin Ramírez y El Komander compartirán escenario en la Arena Potosí, mientras que Calle 24 se presentará en el Teatro de la Ciudad. El mes cerrará en este recinto con Manuel Medrano y su Superior Tour, el 28 de noviembre en la Cineteca Alameda.

Conciertos destacados en otras ciudades mexicanas

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En Guadalajara, Eros Ramazzotti se presentará el 12 de noviembre en la Arena Guadalajara y Morat tendrá conciertos el 20 y 21 en la Arena VFG. La cartelera también contempla a Sin Bandera el 20, Yuri el 21, Pimpinela el 25, Edén Muñoz el 27 y 28, y Los Ángeles Negros el 29.

Monterrey recibirá a Andrés Calamaro el 9 de noviembre en Escenario GNP Seguros y a Eros Ramazzotti el día 10 en la Arena Monterrey. Siddhartha llegará al Auditorio Citibanamex el 12, mientras que ZZ Top y Matute se presentarán el 13 en distintos recintos. Mon Laferte ofrecerá dos fechas, el 16 y 17; Ricardo Montaner estará el 18 y el día 20 coincidirán Banda MS, Los Auténticos Decadentes junto a Los Caligaris y LP. También destacan David Bisbal y Molotov, el 21; Trueno, el 26; María José, el 27; Carlos Rivera, el 28, y Yandel, quien cerrará el mes el 30 en la Arena Monterrey.

En Querétaro, la Feria Internacional Ganadera está programada del 12 al 30 de noviembre en el EcoCentro Expositor y concentrará buena parte de la actividad musical. En el Palenque están anunciados Espinoza Paz, Edén Muñoz, Alfredo Olivas, Emmanuel y Mijares, Cristian Castro, Alejandro Fernández, Carlos Rivera, Grupo Firme y María José. El Teatro del Pueblo tendrá presentaciones de Bronco, Manuel Turizo, Gloria Trevi, Matute, Conjunto Primavera, Enjambre y Kinky, Ha*Ash y Banda MS. Fuera de la feria, Mägo de Oz llegará al Auditorio Josefa Ortiz el 21 de noviembre.

En Ciudad de México, en el Auditorio Nacional destacan Ricardo Montaner, el 10 de noviembre; ZZ Top, el 11; Emmanuel y Mijares, el 18; Los Ángeles Azules, el 20 y 21; LP, el 22; Love of Lesbian, el 25; Hayley Williams, el 26, y Gloria Trevi, el 28.

En el Palacio de los Deportes, Morat tendrá varias fechas durante el mes, entre ellas el 8, 13, 14, 15 y 17 de noviembre. También están anunciados Dimash Qudaibergen, el 19 y 20; Cuarteto de Nos, el 21; Soda Stereo, el 23; Babasónicos, el 25, y KATSEYE, el 27 y 28.

La Arena Ciudad de México recibirá a Opeth el 11; Mägo de Oz el 15; God Save the Queen el 19; XG el 22; BOYNEXTDOOR el 24; Alejandra Guzmán el 27 y Matute el 28. En el Teatro Metropólitan sobresalen Little Jesus, el 14; Arde Bogotá, el 19; Benny, el 21; Love of Lesbian, el 24, y Nacho Vegas, el 26.

Además, la capital será sede de dos festivales de gran convocatoria: Corona Capital, del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y Coca-Cola Flow Fest, el 28 y 29 en el mismo espacio.

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Manuel Medrano - Manuel Medrano llegará a San Luis Potosí el próximo 28 de noviembre con su Superior Tour