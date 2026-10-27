Nick Carter suma testimonios en caso de agresión sexual

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El caso contra Nick Carter por presunta agresión sexual continúa avanzando en los tribunales y ahora nuevos testimonios parecen favorecer al cantante.

En 2017, Melissa Schuman, exintegrante del grupo Dream, acusó al cantante de haberla agredido en 2003, cuando ambos filmaban la cinta "The Hollow". Según la denuncia, Carter abusó de ella en un apartamento de Santa Mónica, pero el integrante de los Backstreet Boys ha negado las acusaciones.

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Recientemente, y de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, varias personas que trabajaron en el rodaje declararon que la actriz jamás les habló del supuesto ataque.Daniel Levin, productor del filme, declaró que fue testigo de la interacción entre Schuman y Carter, pero no detectó señales de miedo, angustia o cambios en el comportamiento en la actriz que le hicieran pensar que había sido víctima de una agresión sexual.Levin también aseguró que, de haberse presentado una denuncia de ese tipo durante el rodaje, el equipo de producción la habría atendido de inmediato.Otro de los testimonios es el de Nils Larsen, en ese entonces el representante de Schuman. En sus declaraciones Schuman aseguró que le había contado de la agresión y que él la disuadió de acudir a la policía. Sin embargo, Larsen negó esa versión y aclaró que lo único que la cantante le contó fue que estaba enamorada de Carter.Los testimonios fueron recabados por el equipo legal de Carter pero, aunque, por sí solos, no determinan que haya o no ocurrido el ataque.Schuman afirmó que también le contó lo sucedido a Kaley Cuoco, quien también formó parte de la película, pero la actriz no ha rendido su declaración en el caso.