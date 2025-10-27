logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

Fotogalería

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Chris Martin y Sophie Turner: ¿nuevo romance en el mundo del espectáculo?

El vocalista de Coldplay y la actriz de Game of Thrones fueron vistos en una cita privada, según medios británicos

Por El Universal

Octubre 27, 2025 09:06 a.m.
A
Chris Martin y Sophie Turner desatan rumores de romance

Chris Martin y Sophie Turner desatan rumores de romance

El espectáculo internacional está siendo testigo de una nueva historia de amor: la de Chris Martin y Sophie Turner.

Según medios internacionales, la actriz de Game of Thrones y el vocalista de Coldplay habrían estado juntos en una cita secreta, lo que desató rumores de un supuesto romance.

De acuerdo con el Daily Mail, los famosos se vieron una semana después de que Turner decidiera terminar su noviazgo con Peregrine Pearson, con quien llevaba un año.

Por su parte, Martin regresó a la soltería hace un par de meses, tras romper su intermitente compromiso con Dakota Johnson, con quien estuvo desde 2017.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque no se revelaron detalles del encuentro, la prensa inglesa asegura que tienen amigos en común y que la cita fue de carácter privado.

No es la primera vez que sus caminos se cruzan. En 2020, cuando Turner aún estaba casada con Joe Jonas, Martin le envió un video de cumpleaños durante el programa Cup of Joe:

"Soy Chris de Coldplay. Solo quería desearte un día maravilloso",
a lo que la actriz reaccionó sorprendida:
"¡Es Chris Martin!".

El matrimonio de Turner y Jonas terminó en 2023, tras cuatro años juntos y dos hijas. Martin también estuvo casado con Gwyneth Paltrow entre 2003 y 2014.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, pero el rumor ha despertado la curiosidad de los fans que nunca imaginaron ver a una Stark del Norte junto al hombre detrás de "Yellow".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chris Martin y Sophie Turner: ¿nuevo romance en el mundo del espectáculo?
Chris Martin y Sophie Turner: ¿nuevo romance en el mundo del espectáculo?

Chris Martin y Sophie Turner: ¿nuevo romance en el mundo del espectáculo?

SLP

El Universal

El vocalista de Coldplay y la actriz de Game of Thrones fueron vistos en una cita privada, según medios británicos

JULIÓN ES CRITICADO
JULIÓN ES CRITICADO

JULIÓN ES CRITICADO

SLP

El Universal

SE SIENTE ATACADA POR NODAL
SE SIENTE ATACADA POR NODAL

SE SIENTE ATACADA POR NODAL

SLP

El Universal

LO QUE EXPRESÓ CRISTIAN EN SU MÁS RECIENTE COMUNICADO NO ES MÁS QUE "UN DESCARO"

"CHAINSAW MAN" LIDERA LA TAQUILLA DE AMÉRICA DEL NORTE
"CHAINSAW MAN" LIDERA LA TAQUILLA DE AMÉRICA DEL NORTE

"CHAINSAW MAN" LIDERA LA TAQUILLA DE AMÉRICA DEL NORTE

SLP

AP