Chris Martin y Sophie Turner: ¿nuevo romance en el mundo del espectáculo?

El espectáculo internacional está siendo testigo de una nueva historia de amor: la de Chris Martin y Sophie Turner.

Según medios internacionales, la actriz de Game of Thrones y el vocalista de Coldplay habrían estado juntos en una cita secreta, lo que desató rumores de un supuesto romance.

De acuerdo con el Daily Mail, los famosos se vieron una semana después de que Turner decidiera terminar su noviazgo con Peregrine Pearson, con quien llevaba un año.

Por su parte, Martin regresó a la soltería hace un par de meses, tras romper su intermitente compromiso con Dakota Johnson, con quien estuvo desde 2017.

Aunque no se revelaron detalles del encuentro, la prensa inglesa asegura que tienen amigos en común y que la cita fue de carácter privado.

No es la primera vez que sus caminos se cruzan. En 2020, cuando Turner aún estaba casada con Joe Jonas, Martin le envió un video de cumpleaños durante el programa Cup of Joe:

"Soy Chris de Coldplay. Solo quería desearte un día maravilloso",

a lo que la actriz reaccionó sorprendida:

"¡Es Chris Martin!".

El matrimonio de Turner y Jonas terminó en 2023, tras cuatro años juntos y dos hijas. Martin también estuvo casado con Gwyneth Paltrow entre 2003 y 2014.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, pero el rumor ha despertado la curiosidad de los fans que nunca imaginaron ver a una Stark del Norte junto al hombre detrás de "Yellow".