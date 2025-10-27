logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Fotogalería

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

JULIÓN ES CRITICADO

Por El Universal

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
JULIÓN ES CRITICADO

El cantante y compositor de música regional mexicana, Christian Nodal, ofreció un emocionante concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre 2025, en Guadalajara, Jalisco.El cantante sorprendió al público al presentar a dos invitados especiales: su esposa, Ángela Aguilar, y el conocido como el “Rey de la Taquilla”, Julión Álvarez.

El reconocido intérprete de “De los besos que te di”, deleitó al público cantando con sus invitados por separado, sin embargo, una vez puesto el ambiente y con el entusiasmo del público, pidió a los artistas unir fuerzas para cantar los tres juntos.

La inesperada colaboración no tardó en hacerse viral a través de redes sociales, desatando rápidamente controversia entre los usuarios. Mientras que algunos internautas aplaudieron la presentación, otros criticaron a Julión Álvarez por subirse a cantar con el polémico matrimonio.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en las diversas publicaciones virales son: “No, Julión, tú no”. “Julión, no te dejaré de amar, nomas no lo vuelvas a hacer plis”. “Julión qué hicisteee”. “Lo bueno que vivo cerca del rancho de Julión aquí en Chiapas. Ahorita voy a echar una platicadita. Porque esto no está bien”. “Yo no pagué por esto”. “Lo esperábamos de todos, menos de ti Julión”. “Wow, te perdimos Julión”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

JULIÓN ES CRITICADO
JULIÓN ES CRITICADO

JULIÓN ES CRITICADO

SLP

El Universal

SE SIENTE ATACADA POR NODAL
SE SIENTE ATACADA POR NODAL

SE SIENTE ATACADA POR NODAL

SLP

El Universal

LO QUE EXPRESÓ CRISTIAN EN SU MÁS RECIENTE COMUNICADO NO ES MÁS QUE “UN DESCARO”

“CHAINSAW MAN” LIDERA LA TAQUILLA DE AMÉRICA DEL NORTE
“CHAINSAW MAN” LIDERA LA TAQUILLA DE AMÉRICA DEL NORTE

“CHAINSAW MAN” LIDERA LA TAQUILLA DE AMÉRICA DEL NORTE

SLP

AP

Muere Alicia Bonet, protagonista de Hasta el viento tiene miedo
Muere Alicia Bonet, protagonista de Hasta el viento tiene miedo

Muere Alicia Bonet, protagonista de 'Hasta el viento tiene miedo'

SLP

El Universal

Alicia Bonet, actriz icónica de los años 60 y 70, fallece a los 78 años dejando un legado en el cine mexicano