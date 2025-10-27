“CHAINSAW MAN” LIDERA LA TAQUILLA DE AMÉRICA DEL NORTE

Una adaptación a la gran pantalla del popular anime “Chainsaw Man” ha superado una biografía de Bruce Springsteen y la secuela de terror “Black Phone 2” para liderar la taquilla de América del Norte.

Es el último triunfo para una película de anime, menos de dos meses después de que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” debutara con un récord de 70 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para el anime en los cines.

“Chainsaw Man — The Movie: Reze Arc” reclamó el puesto número uno al recaudar 17,25 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore. “Black Phone 2” cayó al número dos con 13 millones de dólares en su segunda semana.

Dos nuevos estrenos, la comedia romántica “Regretting You” y “Springsteen Deliver Me From Nowhere”, la primera biografía sobre la leyenda del rock, recaudaron 12,85 millones y 9,1 millones de dólares respectivamente. “Tron: Ares” fabricó los cinco primeros con 4,9 millones de dólares en la taquilla, según las estimaciones reportadas por los estudios y publicadas por Comscore.

