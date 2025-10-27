SE SIENTE ATACADA POR NODAL

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Cazzu, las palabras que Christian Nodal expresó a través de su más reciente comunicado no son más que “un descaro” pues, si bien, no usó la palabra “no” explícitamente, la cantante argentina sugirió que, ni ella ni Inti, han recibido las cantidades millonarias, para la crianza de la menor, como el músico aseveró, entre una de las tantas declaraciones que están contenidas en el documento.

A 12 días de su arribo a México, a propósito de los conciertos que ofreció por su “Latinaje en vivo Tour”, Cazzu vuelve a su natal Argentina y, como sucedió a su llegada, fue captada por la prensa a poco de abordar su vuelo.

Como lo suele hacer, la argentina se detuvo para contestar algunas preguntas. Entre ellas, se explayó al compartir qué opinión le mereció el comunicado que su expareja -y padre de su hija- lanzó, sólo a dos días de su llegada a CDMX, en el que afirmaba que algunas declaraciones de Cazzu carecían de veracidad.

El sonorense a través de su abogado -el licenciado César Muñoz- expuso que ha dirigido millones de pesos mexicanos para la crianza de su hija, a quien no pudo ver, durante su estancia en nuestro país, presuntamente, porque no habría obtenido respuesta de la cantante.

¿Qué opina Cazzu?

Fue así que, frente a la prensa que la esperaba en el aeropuerto, Cazzu dijo sentirse atacada, ya que su expareja esperó a que llegase a México, en el marco de su gira de conciertos, para tratar de desacreditarla.

La argentina expresó su deseo de que Nodal enfoque la energía puesta en las descalificaciones a su persona, en buscar un arreglo mutuo por el bien de la hija que comparten.

“Primero, me parece un descaro, voy a empezar diciendo eso pero, después, en general, me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se le ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, a ir allá, ir a acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes, que son las que corresponden al futuro de mi hija, la verdad que yo me siento muy atacada y me resulta muy violento, sobre todo, en el momento que escogieron para hacerlo, qué casualidad”.

Con cierta ironía, cuando se le preguntó por los millones de pesos mexicanos que, aparentemente, Nodal le ha proporcionado como pensión, Cazzu indicó que quisiera saber en dónde se encuentran esas cantidades.

“Que me digan a dónde fueron, por favor”. dijo la cantante.