De Valak a Hannibal Lecter: iconos del cine de terror

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Una monja de apariencia demoníaca, un payaso que se alimenta del miedo, un demonio chupasangre o una entidad que convierte tus sueños en tus peores pesadillas son algunos de los rostros que han perturbado a los espectadores por años, y que, por extraño que parezca, también son sus favoritos.

Y es que, el cine de terror tiene sus propios protagonistas, quienes han construido su fama a partir de aquello que los vuelve un peligro: su apariencia, su crueldad, sus métodos o la imposibilidad de escapar de ellos.

Algunos representan fuerzas sobrenaturales; otros muestran que el peligro puede esconderse detrás de un rostro cotidiano, pero todos tienen algo común, forman parte de los más aterradores:

El cine de terror ha creado personajes que combinan apariencia y crueldad para impactar al público.

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Valak

La imagen de una monja de rostro cadavérico, ojos hundidos y sonrisa siniestra convirtió a este demonio en uno de los personajes más reconocibles del universo de "El conjuro". Su historia se remonta a los años 50, en una abadía en Rumanía, donde atormenta a una congregación entera y toma la forma de una religiosa para profanar la fe.

Apareció por primera vez en 2016, y su impacto fue tal que pasó de ser una entidad secundaria a protagonizar su propia franquicia.

Dónde verla: "El conjuro 2" y "La Monja", ambas disponibles en HBO Max.

Pinhead

Con el rostro atravesado por clavos y una expresión que parece ajena al sufrimiento humano, Pinhead ha causado pesadillas desde 1987. Esta "criatura" no es un asesino convencional: pertenece a una raza de seres conocidos como cenobitas, vinculados con una dimensión en la que el dolor y el placer adquieren formas extremas. La caja que abre la puerta a ese mundo convierte la curiosidad humana en la peor decisión.

El personaje dejó una marca en el terror corporal por su diseño, su mitología y una propuesta que convierte la curiosidad humana en el comienzo de una pesadilla.

Dónde verlo: "Hellraiser: puerta del Infierno", disponible en Prime Video.

Bughuul

Imagina que te mudas a una casa nueva y descubres unas grabaciones relacionadas con horribles asesinatos familiares. Pero detrás de cada crimen hay una figura oscura que no solo se lleva las vidas de sus integrantes, también al niño que los cometió.

Bughuul se presenta como un antiguo demonio que se alimenta de las almas de los pequeños. Resulta perturbador porque su amenaza no se limita a sustos o apariciones, manipula la inocencia para corromperla y atraer a nuevas víctimas.

Dónde verlo: "Siniestro", cinta del 2012 que se ha convertido en una de las más aterradoras de todos los tiempos. Disponible en Prime Video.

Hannibal Lecter

El psiquiatra y asesino caníbal es uno de los villanos más influyentes del cine; y es que, a diferencia de los monstruos grotescos, Lecter aparenta ser un hombre común... brillante y hasta encantador, y eso es precisamente lo que lo hace peligroso. Acusado de nueve asesinatos, fue recluido en un hospital para criminales dementes.

Su impacto va más allá del género de terror: el American Film Institute lo colocó en el primer lugar de su selección de los grandes villanos del cine estadounidense y le valió un Oscar a Anthony Hopkins

Dónde verlo: "El silencio de los inocentes", disponible en Prime Video.

Pennywise

Su apariencia de payaso funciona como una trampa: detrás del maquillaje y la sonrisa se esconde una criatura depredadora que usa el miedo para atraer y atormentar a sus víctimas.

Apareció por primera vez en Derry (una ciudad ficticia) en 1986, gracias a la pluma de Stephen King; aunque llegó al mundo desde muchísimo antes. Cada 27 años despierta hambriento de violencia y niños.

Dónde verla: "It" de 1990 fue su primera adaptación y en 2017 volvió a las pantallas con dos entregas: "It capítulo 1 y 2", ambas disponibles en Prime Video.

Pazuzu

Es una entidad mitológica y el encargado de desatar el terror en la cinta "El exorcista". Originario de Babilonia, considerado el rey de los demonios del viento y asociado con las sequías y las plagas.

En los 70 fue contactado por la adolescente Regan MacNeil mediante la temida Ouija, desde el primer contacto la joven comienza a experimentar cambios tan inexplicables como perturbadores y que terminan con un exorcismo y la muerte de dos sacerdotes. Los movimientos, las voces y la transformación de Regan marcó un antes y un después en el cine de terror y en la representación cinematográfica de las posesiones.

Dónde verlo: "El exorcista", disponible en HBO Max.

Desde demonios hasta asesinos silenciosos, estos personajes definen el género y su evolución.

Freddy Krueger

Es el único asesino capaz de convertir los más hermosos sueños en letales pesadillas, y es que, persigue y mata a sus víctimas (adolescentes) mientras duermen.

Antes de ser conocido por su rostro lleno de llagas, un suéter a rayas y un guante con cuchillas; trabajó como conserje en una secundaria donde asesinó a varios jóvenes. Pero, cuando un error legal lo dejó en libertad, el pueblo las tomó la justicia en sus manos y lo quemó vivo.

Dónde verlo: "Pesadilla en la calle del infierno" la saga está disponible en HBO Max.

Michael Myers

Tras escapar de la institución en la que permanece internado desde niño, Michael regresa a su ciudad para convertir la noche de Halloween en un auténtico infierno.

Su máscara blanca e inexpresiva, su silencio y su persistencia lo distinguen de otros criminales. Michael no necesita explicar sus motivos ni emitir una sola palabra para explicar su sed de violencia y sangre.

Myers contribuyó a definir el género del slasher moderno y convirtió al personaje en uno de los asesinos más reconocidos del cine.

Dónde verlo: "Halloween" disponible en Netflix.

Leatherface

Su nombre proviene de las máscaras confeccionadas con piel humana que utiliza para cubrir su rostro. Armado con una motosierra y una violencia extrema, persigue a un grupo de jóvenes que llega a una zona rural de Texas.

Su terror es esencialmente físico. No necesita poderes sobrenaturales ni una maldición: su apariencia, su fuerza y la brutalidad de sus ataques bastan para convertirlo en una amenaza. Lo que lo hace más aterrador es que está basado en la historia real de Ed Gein.

Dónde verlo: "La masacre de Texas", la película original de 1974, puede verse en Mubi; mientras que el remake de 2003 está disponible en Prime Video.

Norman Bates

Este personaje es la prueba de que el mal puede vivir incluso dentro de quien menos lo imaginamos. Norman es, aparentemente, un hombre tímido, educado e inofensivo... pero también un perturbado criminal.

Su primera víctima fue su madre, quien lo marcó con una relación de abuso y control extremo. El joven desarrolla una doble personalidad y es justo la identidad de su "madre" la que utiliza para matar a sangre fría.

Bates causa terror porque rompe con la idea de que un asesino debe parecer amenazante.

Dónde verlo: "Psicosis" disponible en HBO Max.

Art, The clown

Otro payaso aparece en la lista, pero a diferencia de Pennywise, éste no necesita recurrir al miedo... él lo crea.

Art es un ser sádico, silencioso y grotesco que actúa como un vehículo de fuerzas demoníacas. Usa un traje en blanco y negro y maquillaje perturbador. Además, es el perpetrador de crímenes extremadamente violentos y capaces de generar pesadillas.

Apareció por primera vez en el corto "The 9th Circle" en 2008, y tres años después protagonizó su propia saga de terror explícito y gore.

Dónde verlo: "Terrifier 1,2 y 3", disponibles en Prime Video.

Nosferatu

Su nombre viene del griego nosóforos (transmisor de enfermedades) y es una especie de demonio capaz de llevar la muerte y la locura a donde quiera que va. De apariencia cadavérica, con garras y orejas puntiagudas, este vampiro también se alimenta de la sangre, pero, a diferencia de Drácula no seduce a sus víctimas, las aterroriza.

El conde Orlok no es un humano transformado, sino un espíritu maligno encarnado que engaña al confiado y recién casado Thomas Hutter para poseer a su esposa, Ellen. Nosferatu es el terror encarnado, no solo porque representa la muerte en la peor de sus versiones; sino porque utiliza las sombras y la oscuridad para aparecer.

Dónde verla: La versión de 1922 está disponible en MUBI. Mientras que el remake protagonizado por Bill Skarsgård puede verse en HBO Max.

Jack Torrance

Cuando la persona que más debería cuidarte es capaz de hacerte el peor de los daños, sabes que nada puede salir bien. Esto es lo que pasa con Jack y su familia. Tras perder su empleo como profesor, acepta mudarse a un recóndito hotel para cuidarlo durante el invierno, pero no están solos... las presencias y fenómenos sobrenaturales destruyen poco a poco al hombre llevándolo hasta la locura.

Lo aterrador de Jack es que no aparece como un monstruo. Es un padre que lucha contra sus demonios, aunque la violencia que habita en él, termina por poseerlo, a tal grado que intenta acabar con su esposa e hijo con un hacha.

Dónde verlo: "El resplandor" disponible en HBO Max.