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"Don Rodo", hermano de "El Mencho", tramita amparo

Abraham Oseguera, conocido como Don Rodo, solicitó amparo contra una nueva orden de aprehensión en su contra.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 04:26 p.m.
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Don Rodo, hermano de El Mencho, tramita amparo
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      "Don Rodo", hermano de "El Mencho", tramita amparo

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 (EL UNIVERSAL).- Abraham Oseguera Cervantes, "Don Rodo", hermano del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, "El Mencho", tramitó un amparo en el que reclama a un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, una nueva orden de aprehensión o reaprehensión emitida en su contra.

      Amparo y suspensión provisional concedida

      Ante ello, Jorge Adrián Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, concedió una suspensión provisional a quien fuera operador financiero de "El Mencho", para el único efecto de que quede a su disposición en el penal donde se encuentra recluido, es decir el Altiplano.

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      "SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el único efecto de que la persona detenida quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en lo que se refiera a su libertad en el lugar en el que se encuentra recluido, quedando a disposición de la autoridad que conoce el procedimiento penal para los efectos de su continuación".

      "En cuanto a la obligación de los impetrantes de presentarse ante la autoridad responsable, a que se refiere el artículo 162 de la citada ley reglamentaria, se acordará lo conducente una vez que -de los informes previos que se rindan- se tenga certeza respecto a la existencia de la orden reclamada y la autoridad que la emitió", determinó el juzgador.

      Recaptura y procesos penales

      En febrero de 2025, fuerzas federales recapturaron a "Don Rodo", en la comunidad de Atarjeas de Covarrubias, municipio de Tonaya, Jalisco, luego que en abril de 2024 fuera puesto en libertad por irregularidades del Ejército y la Guardia Nacional en su primera detención.

      Derivado de lo anterior, fue procesado por los delitos de contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de venta, y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, quedando recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

      Según autoridades federales, el michoacano era el responsable de lavar dinero de su hermano Nemesio Oseguera, "El Mencho", a través de la compra de ranchos, terrenos y propiedades, además de apoyar sus actividades de operaciones con recursos de procedencia ilícita con el apoyo de notarios públicos que se localizan en Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro, Jalisco.

      "Don Rodo" tiene antecedentes penales en los Estados Unidos, donde estuvo preso en 1994 por tráfico de drogas, pero al momento no ha sido requerido por el gobierno de ese país para ser procesado por una Corte federal.

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