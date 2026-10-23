¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará este viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, una asamblea virtual para explicar a madres, padres y tutores cómo registrar a sus hijos en la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y secundaria, qué documentos necesitan, cómo obtener la Llave MX, dónde recibirán sus tarjetas bancarias y cuándo comenzarán los depósitos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que la reunión se transmitirá a través de la cuenta oficial de Facebook de la

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(CNBB), con el propósito de atender a las familias que no pudieron acudir a las asambleas presenciales realizadas en las escuelas.Señaló que el gobierno federal prevé alcanzar 22 millones de becas durante 2026, de las cuales 15 millones corresponderán al programa Rita Cetina, dirigido a estudiantes de educación básica."Sabemos que hay días en que no nos alcanza el tiempo, que por trabajo o por alguna otra razón, a lo mejor no pudieron acompañarnos en las asambleas presenciales de sus escuelas, pero no pasa nada, porque si no pudieron llegar a la asamblea, nosotros llevamos la asamblea a ustedes", expresó.Explicó que durante la transmisión se proporcionará información sobre los requisitos y procedimientos para el próximo registro, además de aclarar las dudas sobre la entrega de tarjetas y los pagos."¿Qué es la Llave MX?, ¿qué papeles necesito?, ¿dónde me entregan la tarjeta? y ¿a partir de cuándo caen los depósitos?", mencionó entre las principales preguntas que serán atendidas.En la asamblea participará el titular de la, Julio León Trujillo, acompañado de servidores públicos de la dependencia, quienes responderán las consultas de las familias.Por su parte, León Trujillo explicó que la reunión está dirigida principalmente a las madres, padres y tutores que, por motivos laborales, problemas de salud u otras circunstancias, no pudieron asistir a las reuniones organizadas en los planteles educativos.Detalló que para participar únicamente deberán conectarse a la transmisión y escribir en los comentarios el estado y municipio donde viven, junto con sus preguntas sobre el proceso de registro.Las consultas serán canalizadas a servidores públicos cercanos a cada localidad, quienes darán seguimiento a las dudas y acompañarán a las familias durante el trámite."Vamos a estar conectados y todos los servidores de la educación del país tratando de dar seguimiento a cada una de sus dudas", afirmó.El funcionario indicó que la transmisión fue programada a las 19:00 horas para facilitar la participación de las familias que trabajan durante el día y permitirles conectarse desde sus teléfonos celulares.Delgado reiteró que durante la reunión se explicará paso a paso el procedimiento de registro, los documentos necesarios y los mecanismos para recibir la tarjeta y los depósitos correspondientes.La asamblea podrá seguirse este viernes a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la página oficial de Facebook de la(https://www.facebook.com/BecasBenito/).