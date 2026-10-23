Sheinbaum destaca baja en percepción de inseguridad en México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la cual refiere que en el tercer trimestre del año, 58.1% de la población de 18 años y más residente en áreas urbanas consideró que era inseguro vivir en su ciudad, esto representa 2.8% menos que en junio pasado y 7.7% menos que en septiembre de 2025.

La mandataria destacó que el porcentaje que se registró en septiembre de 2026, es el menor registrado desde la primera edición de la ENSU en 2013: "Es un gran dato, hoy felicité mucho al gabinete de Seguridad por este resultado", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Y también a todos a quienes realizan las labores operativas, Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina, Guardia Nacional y también a la Secretaría de Gobernación, porque la coordinación del programa de atención a las causas también tiene que ver con esta percepción", señaló la mandataria.Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, la Jefa del Ejecutivo mencionó que el gobierno federal seguirá trabajando todos los días para disminuir los índices delictivos, y por lo tanto, aumentar la percepción de seguridad en la población.Los resultados de la ENSU revelan que hubo un "cambio estadísticamente significativo" con el porcentaje que se registró en junio de este mismo año, cuando la percepción fue de 59.8%, así como en comparación con septiembre de 2025, cuando fue de 63.0%.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre junio y septiembre de 2026, las ciudades del país con más aumento en la percepción de inseguridad pública fueron Hermosillo, que pasó de 43.2% a 53.2%; Lázaro Cárdenas, de 33.0% a 42.3%; y Ciudad Victoria, de 47.5% a 56.5%.