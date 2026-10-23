Héctor Parra habla de su hija Alexa desde la cárcel

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Héctor Parra ha cumplido varios sueños desde prisión, y tiene varios planes que compartió desde prisión, donde cumple una condena de 12 años y 6 meses por los delitos de corrupción de menores agravada y abuso sexual en contra de su hija Alexa Hoffman, el actor está en la cárcel desde 2021, y espera que muy pronto pueda dar la noticia de su liberación; sostiene que es inocente.

Parra tuvo una llamada telefónica con el programa "Ventaneando", donde contó que está preparando un libro con todo lo que ha vivido, así como una serie y hasta una línea de accesorios para toda la familia, así lo reveló al programa, donde lo cuestionaron sobre la relación con su hija Alexa.

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Héctor afirma que el perdón a su hija se dio desde el día uno, reiteró el amor que siente por ella y lamenta que sea la víctima principal en esta situación."Alexa yo la tengo perdonada desde el día 1. Pues es mi hija, la amo, la tengo en mi corazón y siempre la tendré. Ella es una víctima".Admite que sí le dolió mucho lo que dijo sobre él, pero tiene claro cómo estuvieron las cosas, y que la principal víctima ha sido ella."Sí me dolió mucho que se haya prestado a lo que todos sabemos, pero también me queda clarísimo que no fue solamente ella. Le mando bendiciones porque también se le afectó mucho su vida, la pusieron como carne de cañón, no se pensó en el daño que se le hacía a ella más que a mí", dijo.Aunque en un inicio Parra tenía mucho miedo de lo que podría vivir en la cárcel, gratamente contó que ahora celebra las amistades y el buen compañerismo que existe, y aunque no todos se caen bien entre sí, no ha tenido que pagar por su seguridad.Héctor Parra, quien está a la espera la resolución de un amparo, en el que tiene mucha fe, dijo sentirse muy orgulloso de su hija mayor Daniela, quien lo ha apoyado en todo momento anímica y monetariamente.Dani, quien formó parte de "Master Chef" y tiene un negocio de tamales, ya quiere convertirse en mamá, idea que tiene más que feliz a Héctor Parra.Héctor Parra ha cumplido varios sueños desde prisión, y tiene varios planes que compartió desde prisión, donde cumple una condena de 12 años y 6 meses por los delitos de corrupción de menores agravada y abuso sexual en contra de su hija Alexa Hoffman, el actor está en la cárcel desde 2021, y espera que muy pronto pueda dar la noticia de su liberación; sostiene que es inocente.Parra tuvo una llamada telefónica con el programa "Ventaneando", donde contó que está preparando un libro con todo lo que ha vivido, así como una serie y hasta una línea de accesorios para toda la familia, así lo reveló al programa, donde lo cuestionaron sobre la relación con su hija Alexa.Héctor afirma que el perdón a su hija se dio desde el día uno, reiteró el amor que siente por ella y lamenta que sea la víctima principal en esta situación."Alexa yo la tengo perdonada desde el día 1. Pues es mi hija, la amo, la tengo en mi corazón y siempre la tendré. Ella es una víctima".Admite que sí le dolió mucho lo que dijo sobre él, pero tiene claro cómo estuvieron las cosas, y que la principal víctima ha sido ella."Sí me dolió mucho que se haya prestado a lo que todos sabemos, pero también me queda clarísimo que no fue solamente ella. Le mando bendiciones porque también se le afectó mucho su vida, la pusieron como carne de cañón, no se pensó en el daño que se le hacía a ella más que a mí", dijo.Aunque en un inicio Parra tenía mucho miedo de lo que podría vivir en la cárcel, gratamente contó que ahora celebra las amistades y el buen compañerismo que existe, y aunque no todos se caen bien entre sí, no ha tenido que pagar por su seguridad.Héctor Parra, quien está a la espera la resolución de un amparo, en el que tiene mucha fe, dijo sentirse muy orgulloso de su hija mayor Daniela, quien lo ha apoyado en todo momento anímica y monetariamente.Dani, quien formó parte de "Master Chef" y tiene un negocio de tamales, ya quiere convertirse en mamá, idea que tiene más que feliz a Héctor Parra.