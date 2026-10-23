Sheinbaum pide no generalizar en casos de robo de medicamentos

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Al pedir que no se generalice, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sí hay casos de personal de salud que roba medicamentos e insumos, por lo que exhortó a levantar las denuncias correspondientes. Sin embargo, acusó que hay campañas pagadas en contra del sector y se lanzó contra gobiernos anteriores que privatizaron la salud.

"Ahí estaba la corrupción, era un monopolio en la entrega de medicamentos, distribución de los medicamentos, incluso en la venta. Y aquí hay competencia y formación de capacidades públicas. Ahí estaba la verdad de la corrupción, si hay en algún hospital alguien que vende medicamentos, pues que se proceda. Pero no es nunca la generalidad, no está ahí el problema", declaró.

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Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, la mandataria externó su admiración a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), porque "dedican su vida a salvar otras vidas"."Ahora, ¿hay casos? Sí, hay casos que incluso algunos han sido presentadas denuncias donde puede haber robo de medicamentos, de gasas. Sí hay casos y se tiene que presentar la denuncia, pero no se puede generalizar porque si no primero estaríamos faltando a la verdad y segundo no reconociendo el gran trabajo que hace el personal de salud de las instituciones públicas que salvan vidas todos los días", señaló.En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó una "campaña pagada en contra de las instituciones de salud pública, como si fuera en contra del gobierno, pues afectan a todo México". Aunque reconoció que sí hay problemas de desabasto de medicamentos en el sector, por lo que se comprometió a resolverlos a través de la digitalización y modernización del IMSS e IMSS-Bienestar."Que hay problemas, hay problemas y hay que resolverlos, pero esta campaña que han hecho pues es parte de las campañas en donde quieren afectar al gobierno. (...) La mayor corrupción que había en el pasado era de las grandes distribuidoras de medicamentos. O sea, eran servicios integrales que hacían eso, tanto que hasta la farmacia del hospital era privada, la operaba un privado. Con esta idea de que los privados hacen todo mejor que lo público, cosa que es falsa", afirmó.La mandataria federal acusó que las campañas de oposición se deben a que "perdieron un negocio" y expresó que había "moches" a servidores públicos para permitir contratos ilegales: "Tercerizaron todo el sistema y cobraban ocho veces lo que costaba el sistema. Entonces, no se puede generalizar y ahí donde se encuentra (casos de robo) pues hay que proceder", dijo esta mañana.