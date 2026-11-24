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El senador Luis Donaldo Colosio Riojas informó que competirá por la gubernatura de Sonora abanderado únicamente por Movimiento Ciudadano, sin alianzas, y aseguró que no teme una elección de Estado.

En entrevista de medios en el Senado, el hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta explicó los motivos personales y políticos de su decisión.

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"Es la oportunidad de poder representar y trabajar por la tierra que me vio nacer, de la misma forma que pude ser recíproco con aquella tierra que me adoptó (Nuevo León). Esta es una oportunidad de hacer lo propio con mi tierra de origen, con la tierra de mi padre, como sonorense", afirmó.Reconoció que la contienda electoral será dura, "pero yo confío en que será también una contienda honorable, con propuestas y sin las bajezas que las personas estamos ya hartos de ver en nuestros comicios", subrayó.Luis Donaldo Colosio descartó que la elección se reduzca a tercios entre Morena, PRI-PAN y MC, como algunos prevén."A tercios es la suposición que ellos se hacían cuando yo ni siquiera había levantado la mano. Pronto se van a dar cuenta de que vamos a llegar con una propuesta contundente para toda la gente del estado para realmente ganarnos el favor de la gente y gobernar", sostuvo.Adelantó que será "una contienda complicada, una contienda pesada, de mucho trabajo, de mucha propuesta, sobre todo de mucho caminar. Sí tengo la intención de recorrer absolutamente todos los municipios de mi estado y no vamos a dejar ninguno solo para poder realmente llegar a toda la gente posible", anunció.Defendió que Movimiento Ciudadano compita solo, sin sumarse al bloque de Morena ni al de la oposición PAN-PRI."Negamos pues que estemos obligados a esa narrativa que nos quieren imponer de que la elección solamente tenía que ser entre Morena o entre los partidos de siempre, cuando la gente realmente quiere una nueva alternativa. Por eso nosotros vamos solos y solos vamos a ganar", aseguró.Además, Colosio Riojas negó temer una elección de Estado, con injerencia del gobierno de Sonora."No tenemos miedo, pues sabemos que no existe ninguna estructura ni fuerza que trunque el voto y la participación masiva de la gente. Estamos listos para todo, pero sobre todo estamos listos para ganar".Finalmente, conformó que ya ingresó su solicitud de licencia al Senado con efectos a partir del jueves de esta semana.