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Un piano de cola, una pulsera de plata en forma de serpiente y varias hojas de papel en las que Freddie Mercury escribió una de las canciones más conocidas de la historia del rock forman parte de los objetos por los que coleccionistas de distintos países han desembolsado millones de dólares.

Este 24 de noviembre se cumplen 35 años de la muerte del vocalista de Queen, cuyo atractivo comercial se extiende más allá de la venta de discos y las reproducciones de sus canciones en plataformas digitales.

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En septiembre de 2023, la casa de subastas Sotheby's puso a la venta mil 406 lotes de pertenencias del cantante, que durante décadas permanecieron resguardadas en Garden Lodge, su residencia en Londres.La colección estuvo bajo el cuidado de Mary Austin, expareja, amiga y una de las principales herederas del músico, quien decidió desprenderse de los objetos que había conservado desde su fallecimiento en 1991.Bajo el nombre de Freddie Mercury: A World of His Own, se realizaron seis subastas que recaudaron en conjunto 40 millones de libras esterlinas, equivalentes entonces a 50.4 millones de dólares.De acuerdo con Sotheby's, todos los lotes encontraron comprador y cerca del 99 por ciento superó su estimación máxima de venta.----Las pertenencias de Freddie MercuryEntre los objetos más codiciados por los compradores estuvo el piano Yamaha que acompañó al cantante durante buena parte de su carrera como compositor y que alcanzó un precio de un millón 742 mil libras esterlinas.Sin embargo, los instrumentos musicales no fueron los únicos artículos por los que los admiradores estuvieron dispuestos a competir. Los borradores de "Bohemian Rhapsody", escritos a mano por Mercury, se vendieron por un millón 379 mil libras esterlinas.Los manuscritos permitieron conocer, además, detalles sobre el proceso creativo del músico, entre ellos que contempló titular la canción "Mongolian Rhapsody" antes de adoptar el nombre con el que fue publicada en 1975.Entre las pertenencias que alcanzaron precios elevados también se encuentran:Pulsera de plata en forma de serpiente: 698 mil 500 libras esterlinas. Mercury la utilizó en el video musical de "Bohemian Rhapsody".Corona y capa de terciopelo: 635 mil libras esterlinas. Formaron parte de su vestuario durante el Magic Tour de Queen, en 1986.Anillo de Cartier: 273 mil 50 libras esterlinas. Fue un regalo de Elton John al cantante.Algunos de los objetos subastados permitieron conocer el trabajo que existía detrás de la imagen del vocalista, como su corona y capa, diseñadas por Diana Moseley a petición del propio Mercury, quien quería cerrar los conciertos de Queen con una especie de coronación.Fuera de los escenarios, el cantante también dedicó parte de su fortuna a adquirir obras de arte, antigüedades y prendas procedentes de distintas partes del mundo.Su fascinación por la cultura japonesa quedó reflejada en una colección de kimonos y piezas artísticas, mientras que entre los objetos que decoraban su residencia se encontraban obras de artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse y Marc Chagall.Incluso una máquina de discos que tenía en su cocina formó parte de la subasta.Antes de dispersar la colección entre compradores de distintos países, Sotheby's abrió sus instalaciones en Londres al público para que los admiradores pudieran observar las pertenencias del cantante.Durante agosto de 2023, más de 140 mil personas visitaron la exposición, que reunió tanto el vestuario que utilizó frente a miles de espectadores como los muebles y artículos que formaban parte de su vida cotidiana.-----Las subastas continúan en 2026El interés por adquirir objetos relacionados con Queen no terminó con la venta de las pertenencias de Garden Lodge.En septiembre de 2026, la casa de subastas Propstore anunció una nueva colección que incluía artículos conservados por familiares y colaboradores del cantante, entre ellos el productor musical Reinhold Mack, quien trabajó con la agrupación británica en los estudios Musicland de Múnich, Alemania.Entre las piezas anunciadas figuraba otro piano Yamaha, utilizado durante las sesiones de grabación de álbumes como "The Game", "Hot Space" y "The Works", cuyo precio estimado oscilaba entre las 200 mil y las 400 mil libras esterlinas.También se incluyeron micrófonos, letras manuscritas y regalos que Mercury entregó a sus allegados, como un oso de peluche relacionado con uno de sus ahijados.La subasta fue programada para los días 1 y 2 de octubre, precedida por una exhibición pública en Londres.-----La influencia en Lady GagaEl interés por Freddie Mercury no se limita a los coleccionistas. Su manera de combinar la música con la teatralidad también influyó en artistas que comenzaron sus carreras después de su muerte, entre ellos Lady Gaga.La intérprete estadounidense, cuyo nombre de nacimiento es Stefani Joanne Angelina Germanotta, adoptó su nombre artístico a partir de "Radio Ga Ga", canción de Queen publicada en 1984 y compuesta por el baterista Roger Taylor.Durante sus primeros años en la industria musical, el productor Rob Fusari encontró similitudes entre las interpretaciones de la joven cantante y el estilo teatral de la agrupación británica, por lo que comenzó a llamarla Gaga.En 2010, durante una entrevista con Larry King para CNN, la estadounidense confirmó que el apodo había surgido cuando realizaba espectáculos en Nueva York y sus conocidos comenzaron a relacionarla con la canción de Queen.