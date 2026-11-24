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A 23 días de su implementación, el plan de 12 acciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presenta un avance promedio general de 38.8%, informó su director general, Martí Batres Guadarrama. Reconoció que en la contratación de personal el avance es de 6%, por lo que espera que esta acción se fortalezca hasta enero y febrero de 2027.

De acuerdo con el informe de seguimiento, el primer punto de obras por inaugurar registra un progreso de 91%, mientras que las obras por iniciar tiene un avance de 20%, en el que destaca la construcción de cinco proyectos, como la rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Gómez Palacio en Durango.

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Durante la conferencia matutina de este martes 24 de noviembre, Batres Guadarrama explicó que la tercera acción consiste en la construcción de 100 consultorios que se integrarán al Servicio Universal de Salud (SUS), por lo que reportó un adelanto del 30% en entidades como Puebla, Hidalgo y Yucatán."El cuarto punto se refiere a la continuación y profundización de obras ya comenzadas. Aquí hemos puesto énfasis sobre todo en el Hospital Dr. Fernando Ocaranza, la clínica Hospital Chilpancingo y el Hospital General de Cancún, llevamos un 36% de avance", señaló.Sobre la contratación de personal, precisó que los médicos generales, médicos especialistas y enfermeros se contratarán entre enero y febrero de 2027. Mientras que la conclusión y rehabilitación de 55 quirófanos lleva un avance de 31%, con un promedio de 17 espacios mejorados.En el mantenimiento de elevadores, sistemas eléctricos y servicio de aire acondicionado se reportó un progreso de 39%. Por su parte, el fortalecimiento del equipamiento de alta gama que incluye tomógrafos y mastógrafos, se ha avanzado un 35%."En cuanto al abasto de medicamentos, nos propusimos llegar en estos 120 días al 100% de utilización de la receta electrónica que nos permite mucho control de todo el proceso. Ahí llevamos un 89% de avance en la implementación de la receta electrónica", mencionó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.El director general del ISSSTE también expuso que la remodelación de salas de urgencias presenta un avance del 23%, y la atención de cirugías pendientes, tiene un avance de 34%, al registrar 452 procedimientos quirúrgicos en rodillas, vesículas, próstatas, hernias y cataratas."Y en relación al punto 12 que se refiere a duplicar el número de consultas de telemedicina que se realizan entre unidades de primer nivel y de segundo y tercer nivel, llevamos un 32% de avance. El promedio de avance general, en estos primeros 20 días, bueno, veintitantos días, 24 días del 1 de noviembre al 24 de noviembre, es de 38%", aseguró.-----Presentan avances de plan 12 acciones en 120 días del IMSSA 28 días de la implementación del plan integral 12 acciones en 120 días del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el director general, Zoé Robledo, destacó la basificación de 4 mil 119 trabajadores, lo que representa un avance de 36% rumbo a la meta de 11 mil 325.Desde el Hospital General Regional de Tecámac, Jorge Gaviño, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, entregó 425 nombramientos de bases a personal de salud del Estado de México: 36 para médicos especialistas, 78 para enfermeras, 57 médicos, 20 técnicos, 37 personas de servicios generales y 197 trabajadores de limpieza higiene.En un enlace virtual durante la conferencia matutina de este martes 24 de noviembre de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que el 60% del personal que será basificado con este plan ya laboraba en el IMSS bajo otro esquema de contratación temporal.Por otro lado, Zoé Robledo Aburto destacó el incremento salarial de 8% a 499 mil 158 trabajadores y 370 mil 537 jubilados; la contratación de 332 médicos especialistas, lo que significa un avance de 13% (2 mil 500 como la meta final). Indicó que la convocatoria seguirá disponible cada miércoles hasta que concluya el plan integral (24 de febrero).En cuanto a la adquisición de 125 equipos de alta tecnología, explicó que va al 59%, luego de que 74 equipos ya brindan atención a pacientes. Desde el Hospital del Parque de los Venados ubicado en la Ciudad de México, la doctora Alva Santos, directora de prestaciones médicas del IMSS, informó que el nosocomio recibió un tomógrafo de 256 cortes, lo que evitará 30 traslados diarios y permitirá realizar 150 estudios por día.El director del IMSS expuso un avance del 35% en la adquisición de equipo médico móvil (20 ultrasonidos, 17 electrocardiógrafos y 10 monitores entregados), así como la compra de mil 81 máquinas de anestesia y mil 806 monitores. Sobre el mobiliario médico, reportó un avance del 35%: se han comprado mil 321 sillones para urgencias, 6 mil 194 camas y 5 mil 851 camillas para urgencias.Respecto al mantenimiento de unidades, destacó 381 reparaciones concluidas (41%): "y también viene algo importante, un gestor vía WhatsApp para solución en tiempo real a través de los reportes que hagan los trabajadores y trabajadoras de fallas de equipo de problemas en instalaciones, para que cada caso se siga hasta que se resuelva esto sin oficios", dijo.También destacó la compra de 2.9 millones de piezas de material de curación y la implementación de la receta colectiva, lo que equivale a un avance de 92.3%. Sobre el surtimiento de farmacia reportó el avance de 94.7% con la compra de 5 millones de piezas: "sobre todo para los padecimientos más comunes, diabetes e hipertensión y además seguimos con recetacompleta.gob.mx para recibir reportes, además también en el teléfono 89-53-22-18".Además, 10 mil 170 pacientes se han operado en 391 jornadas nocturnas y en fin de semana (31% de avance sobre rezago quirúrgico: 31 mil cirugías). También se han agendado 17% consultas más de especialidad durante noviembre con un total de 698 mil 189 y se han atendido a 17 mil 94 usuarios en urgencias con trato digno."Con Infórmate de tu Familiar, esta plataforma para los familiares y que puedan recibir mensajes sobre el estado de salud de las personas queridas que tienen en áreas de urgencia y también en hospitalización hay 17 mil personas que ya la han usado y que han recibido cerca de 215 mensajes directos", precisó.