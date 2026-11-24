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El año de 1952 vio nacer uno de los eventos más importantes en el mundo del entretenimiento, Miss Universe, un certamen que inició como una forma de publicitar una marca de trajes de baño, que se fue transformando en un espacio donde la mujer poco a poco ha ido mandando mensajes de empoderamiento y sororidad, además de que la mayoría de sus participantes han encontrado una oportunidad de iniciar una carrera o impulsar una causa social.

Son 75 años de brindarle al espectador la ilusión del ideal de belleza, rodeada de un mundo de glamour y sofisticación, como si de un cuento de hadas se tratara; pero, sobre todo, es un evento que vino a darle relevancia a las mujeres más allá de los papeles que se esperaban de ellas.

"Por primera vez un certamen a nivel internacional ponía en competencia la belleza de la mujer, no había patrones, no había esquemas, no había modelos de belleza, sólo se buscaba una mujer que tuviera una cara bonita, un cuerpo armónico, que se desenvolviera en el escenario, porque en aquella época, a diferencia de ahora, no tenían años de preparación, con profesores de pasarela, con gente que les revise el vestuario, les enseñe a hablar en público, ni nada de eso", explicó José Medel Bello, analista e historiador especializado en concursos de belleza y director del espacio History of Beauty.

El especialista explicó que los lineamientos de este concurso de belleza, tuvieron que ir evolucionando de acuerdo a la época que en que se fue desarrollando, porque inicialmente las aspirantes a esta corona eran adolescentes casi recién salidas de la educación básica, que subían a la pasarela sin nada de entrenamiento, pero en menos de una década las necesidades fueron cambiando y las exigencias se volvieron más altas.

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"No había ese proceso de entrenamiento, pero poco a poco se dio la necesidad de hacer de los certámenes de belleza una industria donde participan diseñadores, maquillistas, peinadores, etcétera, porque una 'Miss' es una inversión, que además se convirtieron en símbolos nacionales", comentó José Medel.

El historiador también subrayó que las reglas que rigen este concurso el día de hoy, no son tan novedosos como parecen, ya que la diversidad de figuras o la posibilidad de que una mujer casada fuera coronada como reina, eran algo que se tenía contemplado en sus inicios.

"En su primera edición y hasta 1956 se permitía la participación de mujeres casadas, de hecho, la primera Miss India (Esther Victoria Abraham) estaba casada y tenía dos hijos, entonces era celebrar la belleza de toda mujer".

Pero debido a que una Miss Universe se fue convirtiendo en un modelo aspiracional, que la propia gente le fue dando cierta mitificación, convirtiéndola a veces en alguien inalcanzable, fue que las características que se buscaba en cada una de ellas fue cambiando.

"Miss Universo es una rockstar, es una estrella mundial. A la mujer más bella del mundo se le trata con algodones y se le pasea y se le ve como lo inalcanzable, porque se convierte en un ideal, pero eso no lo marcó la organización de Miss Universo, ese fue el trato que la gente le dio, por eso se nos olvida que son personas como cualquiera".

Medel recordó el escándalo que causó que Alicia Machado, Miss Universe 1996, porque subió algunos kilogramos a los pocos meses de coronarse, o la propia Fátima Bosch, Miss Universe 2025, que ha sido constantemente criticada por ser muy cercana a la gente, entre otros ejemplos.

"Antes las Miss Universo eran perfectas, inmaculadas, no querían moverse, porque eran diosas, pero nosotros, la sociedad, nos hemos encargado de crearles esta atmósfera, pero no son inalcanzables, son seres humanos que por nuestra debilidad o por nuestra necesidad de creer y de tener ideales, los hemos encumbrado".

Un aspecto negativo que los detractores le han dado a este certamen de belleza, es la cosificación de la mujer, al reducirla a simple maniquí o atractivo visual, pero José Medel aseguró que esto está muy lejos de la realidad, ya que el ganar o formar parte de un evento como Miss Universe, es abrir la puerta a muchas oportunidades.

"Creo que les va bien tanto a las que no ganan como a la que gana, porque la que gana tiene que cumplir un año con una serie de compromisos que le dan proyección, y las primeras les llueven las oportunidades de convertirse en actrices, en conductoras, en reporteras, en escritoras, en fin. El pasar por un concurso de belleza las cambia, las modifica, porque hace que maduren y adquieran una disciplina y rigor que las acompaña para toda la vida".

Pero Medel señaló que esta experiencia no siempre es buena para todas, ya que algunas han terminado con la necesidad de no saber nunca más de un concurso de belleza, por lo demandantes que son y los sacrificios que conllevan, como el dejar de lado a la familia o una carrera, por eso algunas como la rusa Oksana Fedorova (Miss Universe 2002) dejó inconcluso su reinado, para darle paso a sus proyectos personales, o la finlandesa Armi Kuusela, de Finlandia, quien dejó la corona para casarse.

Es por eso que cada vez se han pulido más la forma de elegirse a las candidatas, porque es necesario encontrar a la mujer que cumpla con todo lo que se necesita para portar la corona, es decir, la simple belleza no basta, también se necesita inteligencia, criterio, compromiso y madurez emocional para sacar adelante un título como éste y sus compromisos.

"He sido jurado en algunos certámenes nacionales, para lo cual hay juntas con los organizadores para preguntarles qué se debe buscar en una aspirante, para que yo pueda votar y eso a veces la gente no entiende. Me acuerdo hace unos años, María Conchita Alonso, que es de Venezuela, estuvo de jurado en Miss Universo 1993, y no votó por Venezuela, entonces la gente no quería que la dejaran entrar a su país porque había sido una traidora nacional y le dio el voto a otra persona. Porque eres venezolano, tienes que votar siempre por Venezuela".

José Medel está consciente de que Miss Universe está pasando por un bache de credibilidad, pero considera que la gente sigue viendo este certamen como el más importante en su rama, sino no hubiera 114 participantes en esta edición 2026, pero tiene la confianza de que Ronald Day, director ejecutivo (CEO) de la Organización Miss Universo, lo llevará a la estabilidad y lo mantendrá en el lugar que ha ocupado a lo largo de 75 años.

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