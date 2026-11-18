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Ricardo Marcos González fue anunciado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) como el nuevo director ejecutivo y de programación de la Compañía Nacional de Ópera.

INBAL nombra a Ricardo Marcos González como director ejecutivo

González ha sido director artístico de la Ópera de Nuevo León, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) y tiene más de dos décadas de experiencia en el ámbito.

Objetivos de la nueva dirección en la Compañía Nacional de Ópera

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"La nueva dirección buscará fortalecer la programación de la Compañía Nacional de Ópera, ampliar la diversidad de títulos y propuestas escénicas, así como promover la colaboración con instituciones y casas de ópera de otros países", anuncia el comunicado que da a conocer el nuevo cargo.

Además, la Compañía tendrá un consejo asesor externo conformado por el CEO de la Ópera de Dallas, David Lomelí; la investigadora y gestora cultural Andrea Caruso; y el compositor y director escénico Martín Bauer.