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Anne Hathaway compartió con sus seguidores la noticia de su embarazo en junio, pero parece que la llegada de su tercer hijo prefiere mantenerla en privado. La protagonista de "El diablo viste a la moda" ya se convirtió en madre nuevamente junto a su esposo, Adam Shulman.

La actriz, de 44 años, fue vista este martes mientras paseaba por Nueva York con el recién nacido en un portabebés, de acuerdo con "TMZ". Durante la caminata, estuvo acompañada por una amiga, quien incluso se detuvo para tomarle algunas fotografías.

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Hathaway lució un conjunto integrado por pantalones blancos holgados, un abrigo largo gris, una gorra marrón y gafas de sol.La famosa ya es madre de Jonathan y Jack, quienes nacieron en 2016 y 2019, respectivamente. Fue en junio pasado cuando anunció que ella y su esposo estaban en la "dulce espera", mediante un video publicado en redes sociales en el que presumió su baby bump.A pesar de su embarazo, Hathaway continuó con sus compromisos profesionales, entre ellos la gira de prensa de "The Odyssey".Durante una entrevista en "Late Night with Seth Meyers", la artista reveló que ella y su esposo sabían que estaban intentando concebir, pero que también se sorprendieron al conseguirlo: "a esto lo llamamos nuestro tiro ganador en el último segundo", dijo sonriente.Actualmente, la actriz disfruta de tiempo con su familia, después de participar en proyectos como "El diablo viste a la moda 2", "Verity" y "The Odyssey".