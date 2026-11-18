Pipero arrolla a hombre en avenida Carranza
La persona fue trasladada para su atención médica especializada
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El conductor de un camión con pipa de gas acoplada atropelló a una persona en el cruce de avenida Carranza y Tomasa Esteves, en la zona centro.
El reporte fue cerca de las 09:00 de la mañana, cuando el chofer de la pipa circulaba sobre avenida Carranza, y al incorporarse a la calle de Tomasa Esteves arrolló a un hombre que cruzaba.
La persona fue trasladada para su atención médica especializada, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del hecho.
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