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Debido a la intromisión de taxistas, conductores de servicio de transporte por aplicaciones móviles no pudieron sostener una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que tenían prevista desarrollar esta mañana.

Alrededor de 30 trabajadores particulares arribaron a las instalaciones de la institución, ubicadas en la avenida Muñoz, donde fueron recibidos por personal gubernamental.

El gremio del sector privado busca generar las condiciones para regularizarse ante el Gobierno del Estado, y con ello evitar que continúe la "cacería" por no estar registrados como Empresas de Redes de Transporte, según lo estipulado en la Ley de Transporte Público del Estado.

Sin embargo, en cuestión de minutos un grupo de aproximadamente 35 taxistas llegaron para impedir que se concretara la reunión.

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Mientras los primeros esperaban, los chóferes del sistema concesionado reclamaron a la SCT que se encontraban fuera de la ley, inclusive demandaron que se les persiguiera penalmente luego de obtener sus datos personales.

Al final, los chóferes particulares decidieron retirarse de la sede estatal para evitar provocaciones y confrontaciones, sin embargo, dijeron que mantendrán comunicación con la dependencia estatal.

Aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que un grupo de taxistas manifestantes bloqueó la circulación vehicular en avenida Muñoz frente a instalaciones de la SCT.

Foto: Alberto Martínez/Pulso

El tránsito vehicular se dirigió sobre Hernán Cortés a Arroyo de las Vírgenes, pero cerca de las 12:30 horas, se informó que se liberó circulación vehicular en la avenida.