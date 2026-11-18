Disponibles, vacunas contra Covid-19 e influenza
Prevé Ssa la aplicación de más de un millón de dosis contra las distintas enfermedades respiratorias
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En casi un mes de campaña de inmunización en la entidad potosina, los Servicios de Salud de San Luis Potosí reportan la aplicación de más de 142 mil vacunas contra la Covid-19 e Influenza.
De acuerdo con un reporte actualizado de la dependencia estatal, entre el 15 de octubre y el 13 de noviembre se aplicaron 22 mil dosis de Pfizer y Moderna contra el coronavirus.
En tanto, contra la influenza la inoculación totalizó 120 mil 442 biológicos. Es decir, un acumulado de 142 mil 442 vacunas en poco menos de un mes.
Para la temporada invernal 2026-2027, se prevé la aplicación de más de un millón de vacunas contra enfermedades respiratorias, de las cuales más de 500 mil corresponden a dosis contra la Covid-19, y cerca de un millón contra la influenza.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La cobertura está enfocada en atender a la población vulnerable que considera a niñas y niños de seis a 59 meses de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas.
El biológico está disponible en los Centros de Salud e instituciones del Sector Salud, así como a través del programa Visitando Corazones, donde personal de salud acude directamente a los domicilios.
Covid-19 suma cinco muertes en SLP este año
El estado acumula 95 casos confirmados de Covid-19 en 2026
no te pierdas estas noticias
Disponibles, vacunas contra Covid-19 e influenza
Rubén Pacheco
Prevé Ssa la aplicación de más de un millón de dosis contra las distintas enfermedades respiratorias
Taxistas impiden reunión entre SCT y conductores de apps
Rubén Pacheco
Un grupo de manifestantes bloquea la circulación vehicular en avenida Muñoz
Reporta PJE 25 sentencias por feminicidio en 2026
Pulso Online
Las penas impuestas en la mayoría de los casos se ubican entre la parte media y alta del rango legal, dijo Zarazúa Martínez