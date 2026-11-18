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En casi un mes de campaña de inmunización en la entidad potosina, los Servicios de Salud de San Luis Potosí reportan la aplicación de más de 142 mil vacunas contra la Covid-19 e Influenza.

De acuerdo con un reporte actualizado de la dependencia estatal, entre el 15 de octubre y el 13 de noviembre se aplicaron 22 mil dosis de Pfizer y Moderna contra el coronavirus.

En tanto, contra la influenza la inoculación totalizó 120 mil 442 biológicos. Es decir, un acumulado de 142 mil 442 vacunas en poco menos de un mes.

Para la temporada invernal 2026-2027, se prevé la aplicación de más de un millón de vacunas contra enfermedades respiratorias, de las cuales más de 500 mil corresponden a dosis contra la Covid-19, y cerca de un millón contra la influenza.

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La cobertura está enfocada en atender a la población vulnerable que considera a niñas y niños de seis a 59 meses de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas.

El biológico está disponible en los Centros de Salud e instituciones del Sector Salud, así como a través del programa Visitando Corazones, donde personal de salud acude directamente a los domicilios.