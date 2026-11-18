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Casi tres meses después de que

de fraude relacionadas con

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, plataforma de bienestar y salud mental fundada en 2021, la cantante quedó fuera del proceso legal luego de que los demandantes retiraran lade manera voluntaria.está satisfecha con lay espera dejar atrás este asunto", declaró su abogado,, a la revista estadounidense "People".De acuerdo conobtenidos por la publicación, losvoluntariamente de la querella, con lo que pusieron fin al proceso legal en el que también estuvieron involucradas la madre de Gomez,, y su exsocia comercial, Daniella Pierson.Lafue presentada originalmente elpor las compañíasSRS 44 LLC y BespokeLLC, que acusaron a las tres mujeres de proporcionar información falsa sobre la infraestructura, los recursos financieros de la plataforma y su liderazgo.La actriz presentó unael caso, al señalar que lasde fundamentos para demostrar su participación en algún fraude. También insistió en que debía quedar excluida del procedimiento.Además, explicó, a través de su abogado, que aceptó respaldar el proyecto de su madre, en el que realizó unay adquirió una, sin asumir responsabilidades administrativas ni operativas.La defensa sostuvo que lade la compañía estaba a cargo de Teefey y Daniella Pierson, quienes erany miembros del consejo de administración. Mientras tanto,ostentaba los cargos de directora de impacto y jefa de marketing.A través de la, losbuscaban recuperar sus aportaciones, obtener unay perjuicios y el pago de los honorarios de sus abogados. Entre sus argumentos, señalaron que no se habían concretado las alianzas ni las iniciativas anunciadas por la empresa, además de que una aplicación, que se había prometido desarrollar, nunca se materializó.La plataformaofrece a sus usuariospara priorizar su, entre ellas artículos y guías elaborados por expertos.