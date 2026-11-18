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Jeff Bezos, fundador de Amazon, estuvo muy involucrado en la elección de Robert Pattinson como el próximo James Bond. Sin embargo, el también presidente de la compañía reconoció que tuvo dudas sobre si el actor era el indicado debido a su popularidad, pues ha participado en proyectos como "Crepúsculo", "Dune" y "Batman".

Durante su aparición en el evento Silicon Valley & The World, en California, Bezos reveló que la lista inicial de aspirantes se redujo a cinco finalistas. Aunque Pattinson destacó entre ellos y se convirtió en la opción "obvia", el empresario reconoció que llegaron a considerar la posibilidad de elegir a alguien menos conocido.

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Según declaró, Amazon MGM Studios y él llevaron a cabo un procedimiento riguroso antes de tomar la decisión el pasado viernes. Las especulaciones sobre la posibilidad de que el intérprete británico obtuviera el papel comenzaron después de que se diera a conocer que estaba audicionando."Les hicimos pruebas de cámara tradicionales a esos cinco finalistas. Fue interesante. Usaron vestuario completo, decorados reales y otros actores. Grabamos tres escenas diferentes con cada uno de los cinco finalistas, y luego nos reunimos el viernes para dedicar un par de horas a revisar todas las pruebas".Bezos explicó que los actores, cuyos nombres no reveló, tuvieron actuaciones destacadas, pero que Rob fue especial durante las pruebas. Finalmente, él y Denis Villeneuve, director de la próxima entrega, se decidieron por el protagonista de "The Batman".La noticia de que Pattinson interpretaría al agente secreto fue anunciada el lunes a través de redes sociales. Posteriormente, el actor expresó su agradecimiento en un comunicado: "Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por su confianza en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto".Villeneuve ya había trabajado con Pattinson en "Dune", película protagonizada por Zendaya y Timothée Chalamet.Entre los actores que figuraban como favoritos para encarnar al agente 007 estaban Callum Turner, Nicholas Hoult y Josh O'Connor. Por su parte, Jacob Elordi, Harris Dickinson y Harry Styles también aparecían entre los posibles candidatos.Amazon adquirió MGM, el estudio encargado de la producción, en 2022. Sin embargo, el control creativo de la franquicia de James Bond llegó después, cuando la compañía compró las participaciones del productor y guionista Michael G. Wilson y de la coproductora Barbara Broccoli, de acuerdo con "Variety".