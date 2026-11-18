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El clan de Guadalupe Taddei Zavala colocó "aliados" en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) del Instituto Nacional Electoral (INE) a partir de que asumió como consejera presidenta en 2023, pues esa oficina es la encargada de palomear los perfiles de los candidatos que se convertirán en próximos consejeros estatales.

Red de aliados de Guadalupe Taddei en INE

Personal del INE que fue despedido —y que pidió el anonimato por temor a represalias— describe a EL UNIVERSAL que con la llegada de Taddei Zavala se inició el desmantelamiento de la plantilla laboral de la Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación para infiltrar a personas cercanas a ella, quienes se encargaban de estudiar y analizar los perfiles de los candidatos a consejeros electorales locales y, posteriormente, remitir los expedientes al Consejo General para su votación.

De acuerdo con un testimonio, el modus operandi consistía en solicitar la renuncia por medio de amenazas a personal con cargos directivos y técnicos en la UTVOPL, así como a funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), para sustituirlos por personas vinculadas a Taddei Zavala, quienes —a su vez— extendían la red. "El propósito era (...) tener el poder de la información. Ellos tenían contacto directo con los enlaces de los OPLE y con la subdirección encargada de la designación de consejeros. Era meter a su gente para tener las fichas internas y poder ir moviendo las piezas de afuera", reveló.

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Relató que a partir de la llegada de Taddei Zavala a la presidencia del INE comenzaron a intensificarse los despidos en la plantilla laboral y en los puestos de conducción de la unidad, y a su vez se acrecentó la incorporación de perfiles afines a la presidenta, quienes carecían de conocimientos en materia electoral, experiencia técnica y estudios de licenciatura.

"Empezó a observarse una serie de solicitudes de renuncias por parte del instituto dirigidas a personas que llevaban años trabajando en la unidad. Algunas que habían obtenido sus plazas mediante concurso y contaban con experiencia y conocimientos especializados para desempeñar sus funciones. Fue una cascada", contó.

Afirmó que las solicitudes de renuncia a los trabajadores se suscitaban en medio de amenazas, "porque te colocaban el documento enfrente y te decían que era mejor firmarlo porque, de lo contrario, podrían presentarse retrasos en tus pagos".

"A mí se me solicitó la renuncia a través de la coordinación administrativa. La solicitud se realizó de manera verbal y en un contexto hostil, porque se me dijo que era mejor firmar porque, de no hacerlo, se podrían presentar retrasos en mi pago. Nunca se me entregó un documento que explicara las razones de esa solicitud ni se me dio un espacio razonable para reflexionar, analizar las consecuencias o valorar si existía alguna alternativa", narró.

Despidos y nepotismo en la UTVOPL

Adicionalmente, aseguró que la única posibilidad para conservar el cargo era "cuadrarse" con la nueva dirección de la UTVOPL, "porque a mí literalmente así me lo dijeron: ´si quieres, te tienes que cuadrar´, pero ni yo ni otros compañeros nos quisimos cuadrar".

Expuso que otra de las prácticas era remover al personal que se desempeñaba en puestos estratégicos, como direcciones o subdirecciones, hacia cargos inferiores para colocar a perfiles cercanos a la red de Taddei Zavala, "pues les llamaban y les decían: ´mira, necesito tu puesto y te puedo ofrecer esta jefatura de departamentos´. Hubo gente que sí aceptó. Era quitarte tu puesto para dárselo a alguien más".

Denunció que con la llegada de Alan Francisco Aguirre a la Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación y de Mónica Oliva Landa a la Subdirección de Coordinación con los OPL de la UTVOPL, comenzaron a presentarse prácticas de exclusión y hostigamiento laboral: "Porque nos fueron relegando de los asuntos que se desarrollaban en la dirección y no nos hacían partícipes de los mismos. También ella empezó a tomar decisiones sobre quién permanecía en la unidad y quién debía salir".

"Había un ambiente muy hostil. Yo experimenté situaciones de trato laboral que afectaron significativamente mi bienestar emocional. Tuve crisis de ansiedad asociadas al trato que recibía y al ambiente laboral que se había generado, porque las decisiones sobre el personal no solamente tuvieron consecuencias administrativas o profesionales, sino que también impactaron en la salud emocional de quienes estábamos o quienes permanecíamos trabajando en esas condiciones", dijo.

Añadió que durante la gestión de Lorenzo Córdova Vianello al frente del instituto existía una política interna orientada a procurar el crecimiento profesional del personal, "pues cuando surgía una oportunidad para ocupar un puesto de mayor responsabilidad siempre se procuraba que se considerara a las personas que trabajaban ahí mismo, tomando en cuenta el desempeño, la experiencia y las capacidades de cada uno de nosotros".

Sin embargo, sostuvo que esa política desapareció con la llegada de funcionarios vinculados a Taddei Zavala en la unidad. Acusó que un ejemplo de ello es el de Oliva Landa, quien incorporó a su hija como jefa de Departamento en la Subdirección de Proyectos y Evaluación, encargada del proceso de designación de consejeros estatales, "quitándole a una compañera su puesto de trabajo y una plaza presupuestal para incorporarla a ella".

En ese tenor, explicó que durante la gestión de Aguirre se despidió a más de 10 colaboradores, entre ellos miembros del SPEN, y se sustituyó aproximadamente a 12 funcionarios tanto de la rama técnica como administrativa, de una plantilla laboral conformada por más de 45 personas.

Otra de las fuentes consultadas refirió que el objetivo de la red que se expandió en la UTVOPL "era meter a su personal cercano y tener más control de cada puesto, porque nosotros llevábamos el proceso de selección y teníamos acceso a las bases de datos de quiénes participaban para los cargos y para ser consejeros en los distintos OPLE".

"Teníamos el acceso directo a toda la información sobre los perfiles que concursaban para cada OPLE en cada estado y de quienes iban pasando etapa por etapa. A su vez hacíamos un sorteo de qué consejero iba a entrevistar a qué participante. Era información muy delicada y si este tipo de personas tenía acceso, era muy fácil filtrarla", declaró.

Con respecto a los despidos, relató que "empezamos a ver cómo cada quincena estaban corriendo a gente. A nosotros, por ejemplo, nos pagaban los 13, entonces eran 11 o 12 y ya mandaban a llamar a alguien y lo corrían. Nosotros nos dábamos cuenta porque empezaban a recoger sus cosas".

Recordó que el día de su despido "a mí me manda traer mi jefe directo y me dice: ´Alan [Aguirre] pidió tu plaza y te tienes que ir´. Fue todo lo que se me dijo. Yo le dije a mi jefe que no iba a renunciar y que iba a pelear mi batalla. Él me dijo: ´Cálmate, piénsalo, porque tienes más que perder que ganar´".

Narró que, incluso, previamente a los despidos masivos que se dieron en el instituto, "cada director o subdirector hablaba con su personal y les decía: ´Hoy las cosas se piden así y tenemos que ajustarnos a eso, tratar de no hablar y entregar lo que nos pidan estas personas´, porque hacer algo distinto hacía que estuviera en riesgo tu trabajo".

Además, señaló que el personal que integró esta red no cumplía con los requisitos para desempeñar el puesto y alardeaba de su cercanía con la expresidenta del INE, "porque para ellos era muy común decir ´Alan se va con Taddei, Alan cena con Taddei, Alan es ahijado de Taddei´, y se sabía porque venía de Sonora, pero él nunca se involucró en el proceso, desconocía de los procedimientos y de lo que se hacía en el puesto; sin embargo, estaba respaldado por ellos".

"El perfil de estas personas era sólo que fueran cercanos a ellos. Venían de lugares en donde habían compartido trabajo juntos y, fuera de no tener los conocimientos, tampoco tenían el interés de aprenderlo, porque sabían que su trabajo principal no era el proceso electoral en turno, sino encontrar puntos estratégicos de información", declaró.