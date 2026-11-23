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María Vargas está pisando fuerte en las actividades preliminares a la gran final de Miss Universe 2026; la joven jalisciense se ha destacado en diferentes categorías, sin importar que, a su lado, hay 115 candidatas más que aspiran a alcanzar la coronación la cual, será definida este martes 24 de noviembre.

María Vargas y su impacto en la pasarela de traje nacional

Después de la pasarela de Traje Nacional, en la que María se perfila como una de las favoritas para ganar la categoría, por "Imperio Rosa", el traje, alusivo a los flamencos de los humedales de Yucatán, que sorprendió a todos, hasta seguidores del certamen, que apoyan a las representantes de sus respectivos países, debido al gran diseño y porte con que la joven desfiló.

Por ello, fueron muchos aquellos que, ayer -domingo 22 de noviembre- estuvieron pendientes de su participación en la Competencia Preliminar, la cual se dividió en tres segmentos, pasarela en traje de baño, pasarela en vestido de noche y una entrevista privada con el jurado del certamen.

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Detalles de la competencia preliminar y preparación para la final

Vargas usó un traje de baño de dos piezas, de color azul marino, el cual tenía incrustada pedrería plateada y, en la parte de abajo del bikini, una estrella brillante resplandecía al ritmo de su caminar; también usó una capa semitransparente, la cual movía con elegancia mientras que, el maestro de ceremonias presentaba a la candidata mexicana frente al mundo.

"De 28 años, María es modelo y escritora, ella publicó su propio libro, compartiendo parte de su historia y creatividad".

En lo tocante a la pasarela en vestido de noche, la jalisciense usó un vestido rojo, el cual también contaba con una gran cantidad de pedrería y una capa, ya acostumbrada en los atuendos de María, la cual acomodó de diferentes maneras durante su paso por el escenario.

Ahí, supimos que la joven se independizó desde los 22 años y que, a través de esa experiencia, aprendió el verdadero significado de la resiliencia y de trabajar duro; "ella nunca ha tenido miedo de ensuciarse las manos", remató el presentador.

Con este panorama, María se prepara para la gran final del certamen, la cual se llevará a cabo mañana, martes 24 de noviembre, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot, a partir de las 19:00 horas (7:00 pm), hora de México, la cual podrás dar seguimiento desde Telemundo Internacional, en televisión de paga, o en streaming, a través de Universal+.