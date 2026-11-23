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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- La "Princesa del pop" estaría dispuesta a reclamar su trono; y es que, diversos rumores afirman que Britney Spears está preparando su regreso a la música.

De acuerdo con el diario "The Sun", la intérprete de "Toxic" se encuentra en Londres para trabajar en lo que serían sus nuevas canciones, esto a pesar de que hace un par de años aseguró que jamás volvería a la industria.

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Spears, afirmó el medio británico, llegó a la capital inglesa el pasado 19 de noviembre, y además de instalarse en un hotel cinco estrellas, alquiló un estudio privado para grabar nuevos temas y experimentar con sonidos, letras e ideas.Hasta ahora, ni la cantante ni sus representantes han confirmado que esté preparando música nueva; sin embargo, las versiones de su regreso musical cobraron fuerza, luego de que la propia Britney compartiera detalles de su llegada al Reino Unido.En un video publicado en sus redes sociales, la cantante aparece durante su llegada a Londres e intenta imitar el acento británico mientras expresa su emoción por volver a la ciudad."Hace muchísimo tiempo que no voy a Londres. ¡Aquí vamos! Está lloviendo a cántaros afuera", comentó.En el mensaje que acompañó la publicación, la estrella también mencionó que aprovecharía su estancia para trabajar en su línea de joyería. Posteriormente, compartió otro video mientras recorría las calles del West End a bordo de un carro de lujo.¿Qué pasó con la carrera de Britney Spears?Durante más de dos décadas, Britney Spears fue una de las figuras más importantes del pop. Sin embargo, su carrera quedó marcada por problemas personales, una batalla legal por recuperar el control de su vida y una prolongada ausencia de los escenarios.Britney saltó a la fama a final de los años 90, cuando lanzó el disco "Baby One More time". Con apenas 16 años, la cantante se posicionó como una promesa en la industria, incluso, fue llamada como "La Princesa del Pop".A lo largo de su trayectoria publicó nueve álbumes de estudio y recibió importantes reconocimientos, entre ellos un Grammy (en 2005) por "Toxic". También protagonizó giras internacionales y una exitosa residencia de conciertos en Las Vegas, consolidando su lugar como estrella internacional.Pero todo cambió en 2007, cuando atravesó una de las etapas más difíciles de su vida. Spears se divorció de Kevin Federline y comenzó una batalla legal por la custodia de los dos hijos que tuvieron juntos. Además de esto, el constante acoso mediático y los problemas de excesos llevaron a la cantante a raparse la cabeza frente a las cámaras de la prensa.Un año después, quedó bajo una tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien obtuvo el control de sus finanzas y de decisiones personales y profesionales.Britney continuó trabajando. En 2013 inició su residencia en Las Vegas, ofreciendo más de 200 presentaciones hasta 2017. En enero de 2019, canceló su siguiente espectáculo, "Domination", y anunció una pausa indefinida en su carrera.La batalla por recuperar su autonomía se convirtió entonces en el centro de su vida pública. En 2021, tras 14 años, un juez puso fin a la tutela legal y todo parecía indicar que Britney volvería más fuerte que nunca.En 2022 lanzó "Hold Me Closer", una colaboración con Elton John, y un año después publicó "Mind Your Business" junto a will.i.am, pero después de estos temas no volvió a los estudios.Para 2024, la cantante aseguró que no tenía intención de regresar a la industria musical, pero sus fans no han perdido la esperanza.