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Stellantis informó que la planta de Toluca en el Estado de México inició la producción del nuevo Jeep Recon, el primer vehículo 4x4 totalmente eléctrico de la marca fabricado en México.

Este hecho reafirma la confianza de Stellantis en el país, en su capacidad de manufactura y en el talento de sus colaboradores.

El Recon se convierte en el quinto vehículo de la marca Jeep fabricado en México, el cual combina el espíritu aventurero y las capacidades todoterreno que distinguen a Jeep con una propulsión totalmente eléctrica.

Su producción refleja la experiencia y capacidad técnica del complejo de Toluca para responder a los nuevos desafíos de la industria automotriz.

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"Este logro es resultado del talento, la dedicación y el compromiso de nuestra gente. La producción del Jeep Recon en Toluca demuestra nuestra capacidad para asumir nuevos desafíos tecnológicos y de manufactura.

"Estamos muy orgullosos de que México forme parte de este proyecto y de seguir contribuyendo al desarrollo de Stellantis desde nuestro país", dijo Víctor Medina, vicepresidente de Manufactura de Stellantis México, en un comunicado.