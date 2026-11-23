¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los cacahuates suelen encasillarse en la mesa de las cantinas o en bolsitas saturadas de sal, sin embargo, es una joya nutricional accesible, versátil y profundamente arraigada en la cocina tradicional mexicana.

Es momento de romper estigmas, desmontar mitos alarmistas y sacarlo del tazón botanero para llevarlo al plato principal.

Beneficios para la salud cardiovascular

¿Por qué deberías comer más cacahuates?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

· Es muy rico en proteína vegetal: Aporta 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, cifra que supera a casi todos los frutos secos e iguala en densidad proteica a algunos alimentos de origen animal.

· Contiene grasas cardiosaludables. Cerca del 80 % de sus grasas son insaturadas, con una presencia dominante de ácido oleico, el mismo ácido graso monoinsaturado emblemático del aceite de oliva.

· Una porción de 30 gramos cubre cerca del 10 % de la recomendación diaria de fibra, además de destacar por su aporte de niacina (vitamina B3), folatos, magnesio, fósforo y vitamina E.

· Son económicos. Frente a alternativas más costosas como almendras, piñones o nueces de la India, ofrece el mismo o mayor valor nutrimental por una fracción de su precio.

Sabías que... Botánicamente no es un fruto seco, sino una leguminosa que crece bajo tierra, característica reflejada en su nombre de origen náhuatl: tl?lcacahuatl ("cacao de la tierra").

Control glucémico y antinutrientes

Beneficios para la salud de los cacahuates

Salud cardiovascular: la evidencia clínica demuestra de manera consistente que el consumo habitual de cacahuates (alrededor de 30 gramos al día) se asocia con un menor riesgo de enfermedad coronaria, ayuda a disminuir el colesterol LDL y proteger la función endotelial.

Fuente concentrada de arginina: es uno de los alimentos con mayor contenido de L-arginina, un aminoácido precursor del óxido nítrico, compuesto indispensable para la vasodilatación arterial y el control de la presión sanguínea.

Poder antioxidante: contiene resveratrol (el fitonutriente estrella de la piel de las uvas rojas), ácido p-cumárico y fitoesteroles, sustancias que combaten el daño celular y pueden disminuir la inflamación sistémica de bajo grado.

[Publicidad]

Control glucémico y saciedad prolongada: gracias a su combinación de fibra dietética, proteína y grasas buenas, tiene un índice glucémico sumamente bajo. Ayuda a evitar picos abruptos de glucosa e insulina, favoreciendo la estabilidad metabólica.

¿Qué son los antinutrientes?

El miedo reciente al ácido fítico (fitatos) carece de sustento clínico. Aunque pueden limitar levemente la absorción de hierro y zinc, esto solo ocurre en dietas deficientes o monótonas; en un patrón equilibrado no causan daño y funcionan como potentes antioxidantes.

Además, técnicas culinarias básicas como el tostado, el remojo o la cocción reducen casi por completo su presencia.

Tips de compra, conservación y cocina con cacahuates

Al comprar: prefiere siempre cacahuates naturales con cáscara o tostados a granel sin sal. Evita versiones fritas en aceites refinados, confitadas o cubiertas con almidones y harinas.

Conservación: por su riqueza en grasas insaturadas, pueden enranciarse con la luz y el calor. Guárdalos en recipientes herméticos de vidrio en un lugar fresco y oscuro, o en refrigeración si compras por volumen.

Potencia su sabor: tostarlos ligeramente despierta sus aceites esenciales y aumenta la biodisponibilidad de antioxidantes.