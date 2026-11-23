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La disminución gradual de la jornada de trabajo, que comenzará el próximo año, va a fomentar mayor informalidad en México, advirtió la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal).

"En ausencia de mejoras productivas, la reducción de la jornada laboral en México podría elevar sus costos laborales unitarios, comprometer su rentabilidad y generar incentivos para una mayor informalidad", respondió el organismo a EL UNIVERSAL.

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"En México, este desafío es relevante debido a que la productividad por hora ha permanecido prácticamente estancada durante la última década, en un contexto donde el mercado laboral ya presenta tasas de desocupación en mínimos históricos", agregó.En 2025 la productividad en América Latina y el Caribe subió 0.7% en promedio, lo que reflejó un crecimiento en la mayoría de los países de la región, excepto en México, donde la cifra fue de -0.6%, Colombia -0.6%, Cuba -3%, Haití -3.9% y Bolivia -4.1%.México registró en 2025 un "leve deterioro" en el Índice de Desarrollo Productivo y Empleo, por una ligera disminución en las horas trabajadas por semana que no fue contrarrestada por aumentos en la productividad.La Cepal halló que la mayor pérdida de productividad se registró en los sectores mexicanos del comercio, minería e hidrocarburos, mientras que hubo alta productividad en servicios empresariales.Indicó que "la reducción de la jornada laboral no implica una disminución de la productividad por hora, aunque puede afectar la productividad por ocupado y el producto total si no se compensa con mejoras de eficiencia".Con la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en los próximos cuatro años habrá implicaciones negativas, dijo la Cepal."El riesgo de un impacto negativo radica principalmente en la profunda heterogeneidad estructural del tejido empresarial mexicano, donde la productividad media de las grandes empresas supera en 17 veces la de las microempresas y en más de cuatro veces la de las pequeñas unidades", expuso.Añadió que las grandes empresas exportadoras cuentan con capital y tecnología para reorganizar procesos y turnos. Mientras que, las micro, pequeñas y medianas empresas —que concentran buena parte del empleo— dependen de actividades presenciales y disponen de menores capacidades de adaptación para la reducción de la jornada laboral.La informalidad en México representó a 54.3% de la población ocupada en el país, es decir, 33.5 millones de personas, en septiembre pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Especialistas en derecho laboral explicaron que en enero de 2027 se reducirá la jornada laboral semanal de 48 a 46 horas y cada año se disminuirá dos horas más hasta llegar en 2030 a las 40 horas.Añadieron que, sin importar la disminución de horas trabajadas, las empresas deberán mantener el sueldo, vacaciones y las prestaciones actuales.El socio del despacho Velázquez y Asociados Diego García destacó que —a pesar de las discusiones que se realizaron en el Congreso de la Unión para el cambio a la legislación— no se establecieron metas para aumentar la productividad."No hubo un compromiso como tal de mejorar la productividad. El decreto [de la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos] no habla de las obligaciones del trabajador", expuso el jurista.Solamente se dijo que el incremento de los descansos semanales, el aumento de las vacaciones y otros cambios en la legislación laboral iban a lograr un aumento de productividad en los trabajadores, lo cual no ha sido cierto."Las empresas tienen objetivos de producción y el hecho de reducir la jornada podría tener un efecto boomerang de encarecimiento de productos, porque van a tener que pagar horas extras, contratar más turnos y, desafortunadamente, no es congruente con la productividad".El socio senior de la firma De la Vega & Martínez Claudio Martínez explicó que "la autoridad quiere que en menos horas produzcas más y que, en caso de que este desfasamiento provoque un problema con turnos, probablemente se tendrán que contratar más personas para mantener la productividad".Por ello, el sector privado busca cómo generar las menores afectaciones con la reducción de horas laborales sin que ello implique costos que podrían transferirse a los consumidores.