Periodista Yareth de León denuncia amenazas en Veracruz
Recuerda caso de Miguel Ángel Anaya, periodista desaparecido en la misma región
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La periodista veracruzana, Yareth de León del Ángel, denunció amenazas de muerte en su contra y de su familia.
Denuncia y respuesta de la Fiscalía General del Estado
En un video difundido en sus redes sociales, la comunicadora que opera en la región norte de Pánuco, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de minimizar su denuncia y no actuar ante el riesgo que enfrenta.
Por ello, solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para que se investiguen las amenazas, se garantice su seguridad y se otorguen medidas de protección para ella y sus familiares.
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Antecedentes y contexto de las amenazas
La reportera informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal, registrada en la carpeta de investigación 127/2026, pero denunció que hasta ahora no ha recibido una respuesta adecuada y que las autoridades han minimizado la gravedad de los hechos.
Y reveló que durante la administración municipal de Óscar Guzmán de Paz le informó que recibía amenazas telefónicas en las que advertían que atentarían contra su vida, sin embargo el entonces alcalde -según su relato- le pidió guardar silencio.
De León manifestó su temor de convertirse en otra víctima de la violencia contra periodistas en la zona norte de Veracruz y recordó el caso de Miguel Ángel Anaya Castillo, desaparecido desde el 13 de abril de 2025.
Óscar Guzmán de Paz era presidente municipal de Pánuco cuando desapareció Anaya Castillo y actualmente se desempeña como director general de Telebachillerato de Veracruz.
Su nombre aparece entre las autoridades señaladas en el juicio de amparo indirecto 213/2025, promovido por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) por la presunta desaparición forzada del comunicador.
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