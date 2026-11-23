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Inés Gómez Mont volvió a la mira de la Fiscalía General de la República (FGR), que ahora investiga 27 movimientos bancarios por 178 millones 723 mil 428 pesos, cuyo origen, según el expediente, no tiene respaldo.

El señalamiento surgió de un reporte anónimo presentado el 7 de noviembre de 2019 y apunta a una presunta red de lavado de dinero vinculada con contratos para centros penitenciarios.

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La empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética habría enviado a la exconductora 88 millones 740 mil pesos mediante 12 operaciones. Por su parte, Gupea Construcciones aparece con 15 transferencias que suman casi 90 millones de pesos.La FGR sostiene que no encontró contratos, facturas ni comprobantes de servicios que justifiquen los depósitos, por lo que investiga posibles delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones todavía deben resolverse ante tribunales.En tanto, Gómez Mont permanece bajo custodia migratoria en Florida, Estados Unidos, desde el 30 de octubre.En México Inés tiene tres órdenes de aprehensión vigentes: una por delincuencia organizada y presunto lavado de dinero, y dos por defraudación fiscal equiparada.