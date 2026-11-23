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Yuridia le lanzó un "te perdono" a "Pati" Chapoy, pero no abrió la puerta a una reconciliación. La cantante volvió a hablar de su pleito con la titular de Ventaneando durante una charla con Jair Sánchez en ¡Guácala, qué rico!, donde aprovechó las bromas para enviarle una indirecta.

Todo empezó cuando Sánchez se describió como "chapo", lo que desató las risas. "Siempre quise ser tu amiga, pero nunca te dejaste", dijo la ex Académica, antes de añadir: "Te perdono".

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El conductor siguió el juego: "Yo a ti no, mija". Al recordar los años de enfrentamiento, la sonorense incluso bromeó con el origen de su rechazo: "Desde que nací...". También dijo, entre risas: "Yo también me odio a mí misma a veces".El conflicto comenzó tras su participación en La Academia, en 2005, cuando desde Ventaneando hicieron críticas sobre su peso.En febrero de 2023, Chapoy volvió a referirse al físico de la cantante. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) condenó esas declaraciones y, días después, la periodista ofreció una disculpa.Ahora Yuridia bromeó con perdonarla, aunque no habló de un acercamiento real entre ambas.