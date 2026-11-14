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Queman dos camionetas de comerciantes en Ciudad Valles

Una botella con residuos de combustible fue encontrada, lo que genera sospechas sobre el origen del fuego

Por Huasteca Hoy

Noviembre 14, 2026 10:31 a.m.
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Queman dos camionetas de comerciantes en Ciudad Valles
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      Ciudad Valles.- Dos camionetas que se encontraban estacionadas en una privada de la colonia Hidalgo fueron consumidas a consecuencia de un incendio. Existen indicios de que el fuego pudo haber sido provocado.

      Fue minutos antes de las 5:00 de la mañana cuando se solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos en la privada Río Taninul, cerca de la calle Fray Andrés de Olmos, debido a que dos vehículos estaban en llamas.

      Los elementos de dicha corporación acudieron al sitio y encontraron que el fuego afectaba a dos camionetas de doble rodada, por lo que realizaron las maniobras necesarias para controlar el siniestro.

      Aunque lograron sofocar las llamas, ambas unidades presentaban daños materiales de consideración.

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      Durante la inspección del lugar fue localizada una botella con residuos de combustible, situación que generó sospechas de que el incendio pudo haber sido ocasionado provocado.

      Se conoció que los vehículos pertenecen a personas dedicadas a la comercialización de elotes.

      No obstante, hasta el momento se desconoce cómo inició el fuego y quién o quiénes podrían estar involucrados.

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