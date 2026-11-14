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Vuelos a EU se regularizan en el AICM tras restricciones

Sean Duffy afirma que es seguro viajar en avión pese a posibles cancelaciones y retrasos.

Por El Universal

Noviembre 14, 2026 11:41 a.m.
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Vuelos a EU se regularizan en el AICM tras restricciones
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      El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que se regularizan las operaciones de vuelos hacia ciudades de Estados Unidos, tras las restricciones temporales para viajes aéreos desde y hacia ese país.

      Acciones de la autoridad

      A través de su cuenta en X, el aeropuerto capitalino recomendó a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos y mantenerse atentos a la información publicada en los canales oficiales.

      ¿Qué declararon las autoridades de Estados Unidos?

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      Este sábado, unas 12 horas después de una inusual suspensión nacional de todo el tráfico aéreo comercial de EU, el secretario de Transporte de ese país, Sean Duffy, afirmó que "es seguro" viajar en avión, pero advirtió sobre más cancelaciones y retrasos de vuelos.

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