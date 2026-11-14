Alerta Cruz Roja por venta ilegal de certificados médicos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Cruz Roja Mexicana alertó que ha detectado perfiles de Facebook y cuentas que ofrecen certificados médicos presuntamente expedidos por la institución, a cambio de dinero en varios municipios de San Luis Potosí.

La Delegación Estatal San Luis Potosí, precisó que no realiza la venta de certificados médicos a través de redes sociales, WhatsApp ni intermediarios.

"La única forma de obtener un certificado médico oficial es acudir personalmente a nuestras instalaciones y realizar el procedimiento correspondiente. La elaboración, comercialización y uso de documentos falsos puede constituir un delito y tener consecuencias legales", señaló en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante ello, pidió: "No te dejes engañar. No realices depósitos ni compartas tus datos personales con cuentas sospechosas. Si detectas estas publicaciones, repórtalas".