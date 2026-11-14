Alerta Cruz Roja por venta ilegal de certificados médicos
La institución señala que la única forma oficial de obtenerlos es en sus instalaciones
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La Cruz Roja Mexicana alertó que ha detectado perfiles de Facebook y cuentas que ofrecen certificados médicos presuntamente expedidos por la institución, a cambio de dinero en varios municipios de San Luis Potosí.
La Delegación Estatal San Luis Potosí, precisó que no realiza la venta de certificados médicos a través de redes sociales, WhatsApp ni intermediarios.
"La única forma de obtener un certificado médico oficial es acudir personalmente a nuestras instalaciones y realizar el procedimiento correspondiente. La elaboración, comercialización y uso de documentos falsos puede constituir un delito y tener consecuencias legales", señaló en un comunicado.
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Ante ello, pidió: "No te dejes engañar. No realices depósitos ni compartas tus datos personales con cuentas sospechosas. Si detectas estas publicaciones, repórtalas".
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