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Alerta Cruz Roja por venta ilegal de certificados médicos

La institución señala que la única forma oficial de obtenerlos es en sus instalaciones

Por Pulso Online

Noviembre 14, 2026 10:03 a.m.
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Alerta Cruz Roja por venta ilegal de certificados médicos
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      La Cruz Roja Mexicana alertó que ha detectado perfiles de Facebook y cuentas que ofrecen certificados médicos presuntamente expedidos por la institución, a cambio de dinero en varios municipios de San Luis Potosí.

      La Delegación Estatal San Luis Potosí, precisó que no realiza la venta de certificados médicos a través de redes sociales, WhatsApp ni intermediarios.

      "La única forma de obtener un certificado médico oficial es acudir personalmente a nuestras instalaciones y realizar el procedimiento correspondiente. La elaboración, comercialización y uso de documentos falsos puede constituir un delito y tener consecuencias legales", señaló en un comunicado.

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      Ante ello, pidió: "No te dejes engañar. No realices depósitos ni compartas tus datos personales con cuentas sospechosas. Si detectas estas publicaciones, repórtalas". 

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