Karol G reunió a 65 mil personas en concierto en México

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Humo y luces rojas iluminaban una cueva mientras una horda de amazonas trepaba la pirámide levantada sobre el escenario del Estadio GNP. A gatas llegaron hasta la cima, donde las esperaba Karol G.

Karol G cautiva a 65 mil asistentes en Estadio GNP

Entonces, una explosión de pirotecnia iluminó el cielo nocturno de la Ciudad de México y la Bichota arrancó con "Latina Foreva".

La fuerza y delicadeza de sus movimientos, junto con una mirada feroz, como si quisiera devorar el estadio, fueron su carta de presentación ante 65 mil personas.

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La cueva se transformó en una discoteca de láseres amarillos que combinaban con su conjunto dorado de falda y top. Después de "Un gatito me llamó", la colombiana se permitió un respiro.

Con la vista fija en el horizonte, recorrió de arriba abajo las tribunas. Una sonrisa se dibujó mientras saludaba con la mano y lanzaba un beso a sus seguidores.

"¡Dimeee!", gritó antes de que la cueva se pintara de verde al ritmo de "Oki Doki".

El frío de la noche quedó atrás con una ráfaga de fuego que hizo que incluso la reina de la pirámide se pusiera de rodillas para bailar junto a su séquito de amazonas.

Con la gracia de una leona, bajó algunos escalones de su trono y volvió a mirar al público. Esta vez quiso saludar de viva voz.

"¡Buenas noches, México! ¿Cómo está la energía? Yo no sé ustedes, pero yo vine a bailar, a cantar, a perrear, a llorar y, ojo, que Monterrey me dejó la vara muy alta. Vamos a ver qué tal aquí", dijo.

El rosa inundó el escenario mientras Karol G perreaba sobre la escalinata al ritmo de "Qlona", dejando el verso de Peso Pluma en manos del público.

"¡Wooow, esos outfits! Se vinieron todas en esos outfits, todas mamasotas. Las de brillantitos, las que vinieron de gala y las que vinieron de azul. Levántenme esos carteles, que ahorita los leemos todos", pidió.

Los asistentes llevaban collares luminosos que, durante "S91", se encendieron de amarillo, iluminando el camino de la Bichota hasta la base de su pirámide. Truenos en las pantallas, fuego sobre el escenario y láseres que apuntaban al cielo marcaron el final de esta primera parte del espectáculo.

Homenaje a México y colaboración con Thalía en concierto

Fiesta tricolor

Bailarinas en traje de baño, abanicos y sonidos que evocaban la playa anunciaron la llegada de la Tropicoqueta. El escenario se llenó de luces de colores y la colombiana apareció con una falda verde, blanca y roja, y un penacho a juego.

A su alrededor, los bailarines lucían playeras brillantes con los colores de la bandera mexicana.

El homenaje continuó con la aparición de un mariachi vestido de blanco que interpretó "El son de la negra" y acompañó a la colombiana en "Ese hombre es malo".

La sorpresa llegó con Thalía, quien apareció en el escenario para interpretar junto a Karol G dos de sus mayores éxitos: "Piel morena" y "Amor a la mexicana". Todavía quedaban por delante momentos de sensualidad y despecho con temas como "Bichota", "Tusa", "200 Copas" y "Provenza".

*65 mil asistentes al Estadio GNP, de acuerdo con cifras oficiales.*