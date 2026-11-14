logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Pablo Barrera explota contra críticos de Rafa Márquez

Tras resultados negativos en fecha FIFA, el DT busca mejorar el rendimiento del Tri en cuartos de final

Por El Universal

Noviembre 14, 2026 11:43 a.m.
A
Pablo Barrera explota contra críticos de Rafa Márquez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Esta noche la Selección Mexicana enfrentará a su similar de Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, lo que representa el primer juego oficial de Rafael Márquez desde que asumió las riendas del Tri.

      Selección Mexicana enfrenta a Jamaica en Liga de Naciones

      Cabe recordar que en la pasada fecha FIFA México no ganó un sólo partido, incluso fue goleado por Estados Unidos y perdió contra Chile, por lo que el Káiser ha recibido varias críticas por el comienzo de su gestión y decisiones polémicas en las convocatorias.

      Pablo Barrera defiende a Rafael Márquez ante críticas

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, exjugadores defienden al técnico del Tri, como Pablo Barrera.

      A través de sus redes sociales, el exmediocampista y compañero de Márquez en el Mundial de Sudáfrica 2010, lamentó a quienes critican a Rafa y desean que le vaya mal a la Selección Mexicana en este nuevo proceso.

      "Es lamentable escuchar un programa deportivo donde le desean que vaya mal a nuestra Selección Mexicana. Y todavía sale hablando mal de Rafa Márquez un ex entrenador que nunca le fue bien. Hay que dejar trabajar a Rafa y apoyarlo en sus decisiones", comentó Barrera.

      Sin embargo, no dejó en claro hacia quién iba dirigido su mensaje.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pablo Barrera explota contra críticos de Rafa Márquez
      Pablo Barrera explota contra críticos de Rafa Márquez

      Pablo Barrera explota contra críticos de Rafa Márquez

      SLP

      El Universal

      Tras resultados negativos en fecha FIFA, el DT busca mejorar el rendimiento del Tri en cuartos de final

      Liguilla MX Femenil: Horarios de los juegos del sábado
      Liguilla MX Femenil: Horarios de los juegos del sábado

      Liguilla MX Femenil: Horarios de los juegos del sábado

      SLP

      El Universal

      Chivas y Juárez empataron sin goles; la vuelta será en el Estadio Akron a las 21:00 horas

      Jackson será baja de 6-10 semanas
      Jackson será baja de 6-10 semanas

      Jackson será baja de 6-10 semanas

      SLP

      AP

      Se somete a una cirugía de pulgar, irá a la lista de reservas lesionados

      Karolina Muchova se retira de Finales WTA
      Karolina Muchova se retira de Finales WTA

      Karolina Muchova se retira de Finales WTA

      SLP

      AP