Pablo Barrera explota contra críticos de Rafa Márquez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Esta noche la Selección Mexicana enfrentará a su similar de Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, lo que representa el primer juego oficial de Rafael Márquez desde que asumió las riendas del Tri.

Selección Mexicana enfrenta a Jamaica en Liga de Naciones

Cabe recordar que en la pasada fecha FIFA México no ganó un sólo partido, incluso fue goleado por Estados Unidos y perdió contra Chile, por lo que el Káiser ha recibido varias críticas por el comienzo de su gestión y decisiones polémicas en las convocatorias.

Pablo Barrera defiende a Rafael Márquez ante críticas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, exjugadores defienden al técnico del Tri, como Pablo Barrera.

A través de sus redes sociales, el exmediocampista y compañero de Márquez en el Mundial de Sudáfrica 2010, lamentó a quienes critican a Rafa y desean que le vaya mal a la Selección Mexicana en este nuevo proceso.

"Es lamentable escuchar un programa deportivo donde le desean que vaya mal a nuestra Selección Mexicana. Y todavía sale hablando mal de Rafa Márquez un ex entrenador que nunca le fue bien. Hay que dejar trabajar a Rafa y apoyarlo en sus decisiones", comentó Barrera.

Sin embargo, no dejó en claro hacia quién iba dirigido su mensaje.