Liguilla MX Femenil: Horarios de los juegos del sábado
Chivas y Juárez empataron sin goles; la vuelta será en el Estadio Akron a las 21:00 horas
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Este fin de semana, el balompié femenil definirá quiénes serán las invitadas a las semifinales del torneo Apertura 2026.
Tigres y Pumas disputan el primer boleto a semifinales
Los partidos de vuelta, correspondientes a los Cuartos de Final, recibirán a ocho equipos que lucharán para mantenerse con vida en el certamen.
Este sábado se definirán los primeros dos boletos. Por un lado, Tigres enfrentará a Pumas en "El Volcán". La escuadra regiomontana se adueñó del primer capítulo de la serie, después de derrotar (3-2) a las auriazules en Ciudad Universitaria.
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Empate sin goles entre Chivas y Juárez define segundo boleto
Mientras que, en la otra rama, Chivas y Juárez empataron a cero; por lo que el segundo boleto a las semifinales se definirá en el Estadio Akron.
¿Cuándo y dónde se podrán ver la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga Femenil?
Sábado, 14 de noviembre | Horarios en tiempo del centro de México
Tigres vs Pumas | 17:00 horas | Transmisión por FOX One, FOX y Tubi.
Chivas vs FC Juárez | 21:00 horas | Transmisión por Amazon Prime Video, Tubi, FOX One y FOX.
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