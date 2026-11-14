Liguilla MX Femenil: Horarios de los juegos del sábado

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Este fin de semana, el balompié femenil definirá quiénes serán las invitadas a las semifinales del torneo Apertura 2026.

Tigres y Pumas disputan el primer boleto a semifinales

Los partidos de vuelta, correspondientes a los Cuartos de Final, recibirán a ocho equipos que lucharán para mantenerse con vida en el certamen.

Este sábado se definirán los primeros dos boletos. Por un lado, Tigres enfrentará a Pumas en "El Volcán". La escuadra regiomontana se adueñó del primer capítulo de la serie, después de derrotar (3-2) a las auriazules en Ciudad Universitaria.

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Empate sin goles entre Chivas y Juárez define segundo boleto

Mientras que, en la otra rama, Chivas y Juárez empataron a cero; por lo que el segundo boleto a las semifinales se definirá en el Estadio Akron.

¿Cuándo y dónde se podrán ver la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga Femenil?

Sábado, 14 de noviembre | Horarios en tiempo del centro de México

Tigres vs Pumas | 17:00 horas | Transmisión por FOX One, FOX y Tubi.

Chivas vs FC Juárez | 21:00 horas | Transmisión por Amazon Prime Video, Tubi, FOX One y FOX.