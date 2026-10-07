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Robbie Williams regresa a CDMX para shows en el Palacio

El concierto iniciará a las 20:00 horas y se recomienda usar Metro para llegar al recinto.

Por El Universal

Octubre 07, 2026 10:25 a.m.
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Robbie Williams regresa a CDMX para shows en el Palacio
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      Robbie Williams se presentará este miércoles 7 y jueves 8 de octubre en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Britpop World Tour. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el show, cómo llegar y el posible setlist.

      El intérprete regresa a la Ciudad de México tras su última visita en 2018, cuando formó parte del festival Corona Capital.

      Williams mantiene un vínculo cercano con el público mexicano, desde los fans que siguieron su éxito en las listas de popularidad hasta quienes conectaron con su historia a través de la película biográfica "Better Man".

      ¿A qué hora empieza el concierto de Robbie Williams en CDMX?

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      El concierto en el Palacio de los Deportes iniciará a las 20:00 horas, de acuerdo con la información oficial de los organizadores. Aunque no hay un horario exacto de finalización, se prevé que el show concluya cerca de las 23:00 horas.

      Para llegar al Palacio de los Deportes en la CDMX existen distintas alternativas, como el vehículo particular, considerando el tráfico de la zona y la alta demanda de estacionamiento, o los servicios de taxi y viajes por aplicación. Sin embargo, la opción más práctica y rápida es el Metro.

      Si eliges el transporte público, debes abordar la Línea 9 (color café) y descender en Ciudad Deportiva. Al salir de los accesos, la entrada al recinto se encuentra a unos cuantos pasos.

      Posible setlist de Robbie Williams en CDMX

      Con base en las presentaciones previas de su gira, el repertorio para sus fechas en la capital podría incluir los siguientes temas:

      · "Let Me Entertain You"

      · "Rocket"

      · "Rock DJ"

      · "Strong"

      · "Supreme"

      · "Bite Your Tongue"

      · "Tripping" / "Angels" / "Feel" / "Sexed Up" / "Candy" / "Wonderwall" (versión acústica o fragmento)

      · "Love My Life"

      · "Better Man"

      · "Something Beautiful"

      · "Millennium"

      · "Theme from New York, New York"

      · "No Regrets"

      · "De Música Ligera" / "Seven Nation Army" / "We Will Rock You" / "River Deep, Mountain High" / "Y.M.C.A." / "Bohemian Rhapsody" / "Hey Jude" (sección de covers)

      · "Come Undone"

      · "Kids"

      · "She's the One"

      · "My Way"

      ¿Qué sí y qué no llevar al concierto de Robbie Williams?

      Para el concierto de Robbie Williams, como en todos los eventos masivos similares en la CDMX, hay una lista de objetos que sí puedes llevar y otra de los que es mejor dejar en casa, aquí te las compartimos:

      Sí llevar

      Celulares

      Baterías externas

      Bolsas pequeñas

      Maquillaje compacto

      Tapones para oído

      Medicamentos con receta

      Objetos prohibidos:

      Cámaras profesionales

      Alimentos y bebidas

      Mochilas grandes

      Cigarros electrónicos

      Objetos punzocortantes

      Aerosoles

      Paraguas

      Tras estos shows el británico seguirá su camino por México para ser parte del cartel de la edición 2026 del Pulso GNP en Querétaro.

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