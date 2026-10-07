Leviatán: Agenda y debate público

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1. Peleando contra el nepotismo y acusando permanentemente al PVEM, su aliado en la conveniencia legislativa, MORENA y el gobierno de la 4T no han querido entender el concepto por definición de ese término que, según el diccionario de la lengua española significa: "El uso de un cargo para designar familiares o amigos en empleos o conceder otro tipo de favores, al margen del principio de mérito o capacidad".

Por eso, no se entiende el apoyo y operación política permanente a la dirigente estatal de MORENA, Rita Ozalia Rodríguez desde el gobierno federal o la intención de nombrar como nuevo delegado de los programas del bienestar federales al diputado morenista Francisco Adrián Castillo Morales, sin trayectoria, acción o hecho relevante social o político que haya realizado, solo de su presumida iniciativa de nombrar al 30 de octubre como "el Día nacional del zacahuil", ocultando que el resto de sus iniciativas siguen pendientes, pero eso sí, beneficiándose de la cercana amistad que tiene con la presidenta estatal de MORENA, sin hablar además de muchos otros casos de militantes de la 4T, funcionarios en el gobierno federal, que contratan o benefician a parientes, amigos o a personas cercanas como diputados, altos o medios empleados en alguna delegación federal o en algún municipio. ¿No mentir?

2. Por el mismo rumbo de la delegación estatal de los programas federales del bienestar, continúa la opacidad o engaño de las verdaderas razones de la renuncia, con voz triste, pausada y melancólica, del ahora ex responsable de esa dependencia en el estado, Guillermo Morales después de 3 años de encabezarla con un sinfín de señalamientos en su contra y su desempeño que van, presuntamente entre muchos otros, desde el nepotismo dentro y fuera de esa delegación; señalamientos de malos manejos; violencia laboral; contratos amañados; partidización de recursos públicos humanos, materiales y financieros bajo su responsabilidad a favor de MORENA y traiciones políticas, convirtiéndose al final en lo que él mismo y su grupo de origen, con quienes tampoco terminó bien siempre criticaron cuando no eran parte del poder de la 4T, desperdiciando generacionalmente la oportunidad de oro de mostrar y comprobar que realmente podrían ser parte de un cambio en la política. ¿No traicionar?

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3. ¿Por qué ninguna autoridad ha puesto un alto a la ineficiencia, y engaños del aún presidente de la CEGAIP, Gerardo Navarro Alviso, quien continúa recibiendo un salario que envidiaría un alto directivo de la zona industrial, percibiéndolo como si cumpliera a cabalidad con sus responsabilidades con la transparencia y al acceso a la información, presentándose en cuanto evento del gobernador exista, lo hayan invitado o no a fin de continuar en la nómina, anunciando el cambio de domicilio a las oficinas de la contraloría estatal, dejando en la opacidad si liquidaron o no la millonaria deuda de años por la renta de las oficinas que ocupaban, sin poder sacar importante material informático; la incertidumbre por el destino de todo el archivo físico histórico de la CEGAIP; las fallas permanentes de la página web para acceder a la información pública; el incumplimiento permanente de la mayoría de los entes obligados con la transparencia o el despido con muchos cuestionamientos laborales de personal de esa institución, con la franca desfachatez de no rendir cuentas de nada a nadie?

4. La llegada de Elí Cesar Cervantes Rojas como coordinador de los comités de defensa de la transformación sorprendió a propios y extraños por la forma y fondo en la que fue nombrado, de inicio, pretendiendo engañar que fue por consenso, aunque ni él mismo se la esperaba, sin olvidar que en cualquier momento las decisiones nacionales de MORENA podrían cambiar y decidir enviar a otra persona, hombre o mujer a competir en la candidatura a la gubernatura, pero sin dejar pasar por alto que como miembro fundador de MORENA en San Luis Potosí desde 2012, Cervantes Rojas conoce y es conocido por múltiples actores nacionales de ese movimiento quienes podría respaldar su campaña, llevando a tercios la contienda electoral al gobierno del estado de 2027, por lo que quienes creen que sería un candidato débil o sin fuerza estarían equivocados, ya que conoce y ha sido parte de conformar la estructura electoral y territorial actual .

5. De forma preocupante, continúa la crisis permanente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sin que el rector Alejandro Zermeño ponga el mínimo orden o envíe una señal de autoridad en los múltiples casos presentes, entre otros: Los hechos de violencias de todo tipo que continúan o los ocurridos hasta ahora, sin solución alguna; la ineficiencia einterés personal de la abogada general Urenda Navarro; el nepotismo; los intereses de diversos grupos políticos, internos y externos en la sucesión a la rectoría; el suicidio del joven estudiante de la facultad de ingeniería y la muerte de otro afuera de la de estomatología, sin que se perciba un cambio o interés sistémico y a fondo para prevenir estas situaciones; los altos sueldos a funcionarios y pensiones a ex rectores que día a día continúan sangrando sus finanzas; la disminución de la calidad académica y el bajo posicionamiento de la UASLP en los rankings nacionales de calidad de las universidades; los escándalos premeditadamente en la opacidad, como la compra de lencería por 2.4 millones de pesos por la Uni tienda y muchos otros más.

6. 420 sanciones en el primer semestre de 2026, resultado de procedimientos administrativos de la contraloría interna del ayuntamiento de la capital debería ser un tema positivo de gran alcance y trascendencia, si sus datos e información estuvieran completos y fueran transparentados, ya que no basta el anuncio rimbombante de su titular Gabriela López, quien presume sin sustento que lo respalde, quedando en el aire múltiples cuestionamientos: ¿Quiénes, de que nivel y de cuando son los servidores públicos a los que se les aplicó alguna de estas sanciones y de que tipo y alcance fueron estas?; ¿Qué tipo de irregularidades, montos o acciones dieron origen a estos procedimientos?. Informar de este modo no abona a la rendición de cuentas en lo absoluto.

7. ¿Por qué y quién autoriza a la oficial mayor del Congreso del Estado, ex diputada local y candidata perdedora a alcaldesa Dolores García Román y a algunos empleados, para ausentarse en horas laborales a realizar actividades del PVEM con recursos del legislativo, en el territorio que le fue asignado en el municipio de Soledad o para asistir a eventos del poder ejecutivo en los solo hace acto de presencia? ¿No tiene nada que hacer o, su argumento de conocer a familiares del gobernador basta para que "Lolita" viole la Ley?