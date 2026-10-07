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Pronostican lluvias y chubascos puntuales en SLP

El huracán "Rachel", categoría 1, se aleja de México mientras se monitorea la depresión tropical 9

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 07, 2026 09:31 a.m.
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Pronostican lluvias y chubascos puntuales en SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este miércoles se pronostican lluvias y chubascos puntuales.

      Se prevé que continúe la moderación y refrescamiento de las temperaturas máximas en los próximos días.

      Además, se monitorea el huracán categoría 1 "Rachel", mismo que se aleja de México.

      Una depresión Tropical 9 (próximo a ser la Tormenta Tropical "Isaías") se acerca frente a Pánuco, Veracruz. Se prevé que se interne más en el Golfo de México con dirección a la costa este de EUA.

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