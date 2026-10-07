Pronostican lluvias y chubascos puntuales en SLP

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este miércoles se pronostican lluvias y chubascos puntuales.

Se prevé que continúe la moderación y refrescamiento de las temperaturas máximas en los próximos días.

Además, se monitorea el huracán categoría 1 "Rachel", mismo que se aleja de México.

Una depresión Tropical 9 (próximo a ser la Tormenta Tropical "Isaías") se acerca frente a Pánuco, Veracruz. Se prevé que se interne más en el Golfo de México con dirección a la costa este de EUA.

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"En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", señaló.