Pronostican lluvias y chubascos puntuales en SLP
El huracán "Rachel", categoría 1, se aleja de México mientras se monitorea la depresión tropical 9
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este miércoles se pronostican lluvias y chubascos puntuales.
Se prevé que continúe la moderación y refrescamiento de las temperaturas máximas en los próximos días.
Además, se monitorea el huracán categoría 1 "Rachel", mismo que se aleja de México.
Una depresión Tropical 9 (próximo a ser la Tormenta Tropical "Isaías") se acerca frente a Pánuco, Veracruz. Se prevé que se interne más en el Golfo de México con dirección a la costa este de EUA.
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"En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", señaló.
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