Aeroméxico anuncia vuelo directo a Milán en marzo

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Aeroméxico tendrá un vuelo directo entre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX y el Aeropuerto de Malpensa en Milán.

En entrevista con Pasquale Speranza, vicepresidente de ventas en México de Aeroméxico, nos compartió detalles de esta ruta. La nueva ruta se estrenará a partir del domingo 28 de marzo de 2027.

Los boletos ya están a la venta. El sitio web de Aeroméxico indica que el boleto redondo del nuevo vuelo tiene un costo desde los $17,081.54 pesos en la cabina Main (turista/económica), $22,062.10 en AM Plus y $63,624.21 en Premier One.

Sin embargo, Speranza aclara que "las tarifas se modifican con base a la demanda y a la oferta del mercado, por lo que sugiero revisar en la página oficial o app de Aeroméxico o contactar con las agencias de viaje".

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El factor económico fue fundamental para la creación del nuevo vuelo directo entre CDMX y Milán, considerando que ambas ciudades son los principales destinos industriales y de negocios en sus respectivos países.

Pasquale Speranza menciona que "más allá de una conexión aérea que fortalezca la economía, esta permitirá que empresas mexicanas de diferentes industrias se desarrollen en el mercado corporativo más importante de Italia, y viceversa".

De acuerdo con Lorenzo Vianello, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México, el segundo socio comercial europeo más importante para México es Italia, mientras que para el país 'de la bota', México es el segundo socio comercial de toda América.

En términos turísticos, considera que la nueva ruta aérea "abrirá la puerta de Milán, una importante capital de la moda y de la cultura en Europa, y a una conectividad con el norte de Italia. El vuelo facilitará que el mexicano pueda descubrir lugares preciosos en Lombardía, Piemonte, el Valle de Aosta, Suiza y Austria".

El nuevo vuelo de Aeroméxico de CDMX a Milán será operado en aviones Boeing 787 Dreamliner, con una capacidad para transportar 268 pasajeros.

"Tenemos 3 diferentes cabinas a bordo para que el cliente escoja su experiencia: 205 asientos en Main (turista/económica), 36 en Premier One y 27 en AM Plus (las primeras 3 filas después de Premier One)".

Aeroméxico ofrecerá 4 frecuencias semanales entre CDMX y Milán.

Desde la Ciudad de México saldrá martes, jueves, sábado y domingo; mientras que de Milán lo hará lunes, miércoles, viernes y domingo.

"El itinerario fue creado no sólo para unir la CDMX con Milán, sino a toda la República mexicana. El vuelo saldrá a las 10:25 p.m., para que todos los clientes del país puedan conectar con el AICM. Y llegará a las 6:20 p.m. del día siguiente".

De vuelta, "saldrá de Milán a las 11:00 p.m., dándote todo el día para llegar desde Venecia, Florencia o donde sea que estés en Italia. Aterrizará en CDMX a las 4:00 a.m. del día siguiente para poder conectar, a partir de las 6:00 a.m., con todos los vuelos domésticos que operamos", explica Pasquale Speranza, vicepresidente de ventas en México de Aeroméxico.

El vuelo tendrá una duración aproximada de 12 horas.

Detalles operativos y frecuencias del vuelo directo

Impacto económico y turístico entre México e Italia