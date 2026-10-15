U2 anuncia su regreso a México

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Nueve años después de su última visita, U2 regresará a la Ciudad de México.

La banda irlandesa anunció dos conciertos en la capital como parte de su gira "Carnaval de Luz presents: The Greatest Show on Earth" para el 2027.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. dieron a conocer las primeras fechas de este recorrido, que comenzará en México y continuará por Brasil y Argentina.

Hace apenas unos meses, U2 dio de qué hablar en la Ciudad de México al grabar el videoclip de "Street of Dreams" en las calles del Centro Histórico y en otros lugares emblemáticos, entre ellos el Salón Los Ángeles.

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La expectativa por su regreso comenzó a crecer desde el miércoles, cuando apareció un espectacular en una de las principales avenidas de la capital con pistas sobre un anuncio de la agrupación para este 15 de octubre.

Cerca de las 10:00 horas de este jueves, un video con luces de neón publicado en las redes sociales de U2 confirmó la noticia. La agrupación también dio a conocer los detalles de la venta de boletos para sus presentaciones en territorio mexicano.

El Estadio GNP Seguros será el escenario de los dos conciertos que U2 ofrecerá en la Ciudad de México el martes 23 y el viernes 26 de febrero de 2027.

Los boletos para los conciertos de U2 en la Ciudad de México saldrán a la venta en distintas etapas. De acuerdo con la información publicada por Ticketmaster México, habrá preventas para determinados grupos de compradores antes de la venta general.

La preventa Banamex está programada para el 21 de octubre, mientras que la venta para quienes se registren en la plataforma de U2 comenzará el 22. La venta general iniciará el viernes 23 de octubre.

Hasta el momento, los precios de los boletos no se han dado a conocer, por lo que los seguidores tendrán que esperar a que se publique la información oficial.