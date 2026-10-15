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Fabrizio Santini y Fernando Bonilla hablan del éxito de "La oficina"

Actores comentan detalles y retos tras grabar la segunda temporada

Por El Universal

Octubre 15, 2026 12:21 p.m.
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Fernando Bonilla / Foto: Especial

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      El éxito de la serie "La oficina", cuya segunda temporada acaba de ser grabada, ha puesto "freno" a la vida cotidiana de los integrantes de su elenco.

      Impacto en la rutina del elenco

      "Ahora no puedo ponerme borracho en público", bromea Fabrizio Santini, quien da vida a Memo, el eterno enamorado de Sofi, interpretado por Elena del Río.

      "Ahora tengo que tener conciencia de que mi voz se ha amplificado, aunque seguiré opinando lo que creo en todas las arenas", dice por su parte Fernando Bonilla, responsable de dar cuerpo al jefe de la empresa jabonera, contexto de la historia.

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      Fabrizio acepta que durante mucho tiempo intentó mantener la compostura para que el éxito no le llegara, pero la gente comenzó a reconocerlo en las calles.

      Y a Fernando hasta le llegan a escribir mensajes en redes sociales de gente que lo encontró en la calle, asegurando que "huele bonito".

      "Estamos disfrutando el resultado, pero muy tranquilos", asegura Fabrizio.

      Detalles de la producción y estreno

      La oficina dirigida por Gary Alazraki ("Nosotros los Nobles" y "Club de Cuervos"), está basada en "The office", la producción creada originalmente por Ricky Gervais y Stephen Merchant hace más de 20 años para BBC Studios, donde se ven las vicisitudes que ocurren en un campo de trabajo.

      En México la versión más conocida fue la estadounidense que cuenta en su reparto con Steve Carell, Rainn Wilson, Jenna Fischer y Ed Helms.

      A diferencia de la original, la versión nacional se ubica dentro de una empresa familiar jabonera y ubicada en Aguascalientes, es decir, fuera de una gran metrópoli. En el elenco también se encuentran Armando Espitia, Alexa Zuart, Alejandra Ley y Erika de la Rosa.

      La nueva temporada ahora en posproducción se estrenaría en 2027 en Prime Video.

      "Arranca días después de donde se queda la primera y pues lo que puedo decir es que hay lineamientos de la BBC que dice debe haber un triángulo amoroso y el peor jefe del mundo, pero podemos jugar mucho y apropiarnos de la historia y que la gente se sienta cercano a ella", adelanta Fabrizio.

      "No podemos hacer spoilers, pero hay muchos cabos que se quedaron abiertos al final de la primera temporada, respecto a la sucesión o no, a la venta o no de la empresa, pero puedo adelantarse que en la segunda temporada habrá un equilibrio entre esta trama y el día a día de la oficina", apunta Fernando.

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