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Estreno en línea del cortometraje potosino Mamá, se está muriendo el mundo

La producción local contó con apoyo del CCC y ganó Mejor Cortometraje Potosino en Xilitla.

Por Estrella Govea

Noviembre 06, 2026 04:12 p.m.
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Estreno en línea del cortometraje potosino Mamá, se está muriendo el mundo
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      El cortometraje Mamá, se está muriendo el mundo, escrito y dirigido por Emilio Sierra, hizo su estreno en línea a través del canal de YouTube, Un Cuarto Studios.

      Estreno y recorrido en festivales

      La historia sigue a Emilio y Tomás, dos primos que deciden faltar a la escuela ante el rumor de que ese día se acabará el mundo. En medio de esa incertidumbre, Emilio emprende la idea de rescatar a su madre, quien, según le han contado, "se fue al otro lado". Sin embargo, antes de iniciar su búsqueda, descubre que ella ha fallecido. A partir de esta revelación, el cortometraje aborda la pérdida y el duelo desde la perspectiva de la infancia, así como la manera en que un niño comienza a comprender la ausencia de su madre.

      Producción y apoyo institucional

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      La producción se realizó en San Luis Potosí durante el año pasado, con un equipo de trabajo potosino integrado por Juanjo Domper, en la producción, e Ivana Isabel Briano, en la dirección de fotografía, además de Nohemí Santana, responsable del diseño de producción. El proyecto contó con el respaldo del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), como parte del ejercicio de Ficción 1 del curso de Producción Cinematográfica que cursa Domper.

      De acuerdo con Emilio Sierra, la historia tiene como punto de partida algunas anécdotas familiares y su propio interés por explorar la relación con la ausencia y el duelo desde una edad temprana. Antes de su estreno en internet, el cortometraje recorrió distintos festivales, con selecciones en encuentros cinematográficos de San Luis Potosí, Ciudad de México y Veracruz. También recibió el reconocimiento a Mejor Cortometraje Potosino en la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Xilitla.

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