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Mon Laferte es golpeada en concierto en Las Vegas

El incidente generó la expulsión del responsable y la continuidad de la gira Femme Fatale Tour.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 04:05 p.m.
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Mon Laferte es golpeada en concierto en Las Vegas
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      La cantante Mon Laferte se vio obligada a abandonar momentáneamente el escenario durante su reciente concierto en la ciudad de Las Vegas, luego de que un incidente interrumpiera su presentación.


      En redes sociales se ha viralizado un video del momento en que la cantante chileno-mexicana recibió el impacto de un teléfono celular en el rostro, específicamente cerca del ojo izquierdo. El aparato fue lanzado por una de las asistentes al evento, realizado en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort.

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      Tras el golpe, la cantante se llevó la mano a la zona afectada y caminó hacia la parte trasera del escenario, donde la esperaba parte de su equipo. Mientras tanto, su cuerpo de baile y los músicos continuaron interpretando el tema "Amárrame".
      De acuerdo con TV Azteca, Laferte recibió atención y más tarde regresó para continuar con el espectáculo. Hasta el momento, se desconoce si sufrió alguna lesión grave.
      El incidente, además, provocó la molestia de algunos asistentes, quienes comenzaron a abuchear y pidieron que la persona que lanzó el teléfono fuera retirada del lugar. Personal de seguridad la escoltó hasta la salida.
      La cantante continúa recorriendo distintas ciudades con su gira "Femme Fatale Tour", que ya ha llegado a escenarios de Norteamérica. Su siguiente presentación será este viernes en el SAP Center, en la ciudad de San José, California, y mediante su cuenta de instagram, Mon Laferte ya ha compartido algunos de los preparativos para este espectáculo.
      "Femme Fatale" es su noveno álbum de estudio, lanzado en 2025 por Sony Music Latin. El anuncio de la gira contempló presentaciones en distintas ciudades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa.
      Posterior a las celebraciones navideñas, la intérprete retomará sus actividades en enero de 2027 con conciertos programados en Madrid, París, Bruselas, Estocolmo, Berlín y Londres.

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