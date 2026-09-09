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C5 CDMX atiende 3 mil 391 reportes por intentos de suicidio

Las llamadas al 911 relacionadas con suicidio han disminuido casi 40 % desde 2023, según datos del C5 CDMX.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 04:34 p.m.
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C5 CDMX atiende 3 mil 391 reportes por intentos de suicidio
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado el 10 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México ha ofrecido acompañamiento en 3 mil 391 reportes por intento suicida este año.

      Acciones de la autoridad

      El C5 informó que de las llamadas al 911 atendidas este año, mil 368 están relacionadas con manifestaciones verbales de suicidio y 2 mil 23 con intentos.

      Además, del año 2023 a la fecha, los reportes por manifestación verbales disminuyeron 38.8 % y los intentos bajaron 44.9 %.

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      ¿Qué declararon las autoridades del C5?

      El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que cada llamada al número de emergencias es una oportunidad de atender a quien pasa por depresión o a su familia y amigos.

      "Cada llamada al 911, ya sea de quien atraviesa por un estado de depresión profunda o de quienes están cerca de esta persona, representa una oportunidad para intervenir, brindar acompañamiento y activar los servicios de emergencia necesarios, convergentes con estrategias de atención a la salud mental instruidas".

      También se afirmó que el 36.4 % de las verbalizaciones suicidas provienen de personas de entre 21 y 30 años; el 22.6 % de entre 31 y 40 años; y el 21 % de entre 11 y 20 años.

      Y que, en lo que corresponde a los intentos, 35.3 % son de quienes tienen entre 31 y 30 años; 23.9 % de 11 a 20 años y 20.2 % de 31 a 40 años.

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