Imputan cargo por simular ventas de autos a recluso de La Pila

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En seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) por una presunta financiera fraudulenta detectada en la capital potosina, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión en contra de Eduardo "N", por su probable participación en el delito de fraude.

El imputado es señalado por ofertar vehículos a través de redes sociales, principalmente Facebook. Posteriormente, citaba a las víctimas en sus oficinas, donde les solicitaba un pago inicial; sin embargo, no realizaba la entrega del automóvil ni devolvía la cantidad económica recibida.

Tras integrar la carpeta de investigación, Agentes Fiscales solicitaron a un Juez de Control el mandamiento judicial correspondiente en contra del señalado, mismo que fue concedido.

Personal de la PDI se trasladó a los locutorios del Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde el imputado se encuentra recluido por un diverso proceso penal.

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En el sitio, se le notificó la nueva orden de aprehensión librada en su contra por el delito de fraude.

Eduardo "N" permanecerá interno en dicho centro penitenciario a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, ante quien deberá responder por los hechos que se le imputan.