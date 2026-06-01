Policía Cibernética atiende 9 mil reportes de delitos digitales

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Durante los primeros cinco meses del año, la

de la

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) de la Ciudad de México ha atendido cerca derelacionados con delitos cometidos en entornos digitales, siendo la, ely ellas conductas ilícitas más recurrentes.De acuerdo con la dependencia, laencabeza la lista de incidentes reportados, con un total dedonde se ha detectado que se utilizany mensajes asociados a aplicaciones de préstamos, mediante los cuales ofrecen supuestos beneficios económicos, dinero inmediato y trámites sencillos para engañar a las víctimas.En segundo lugar, está el, con. Laindicó que este delito se comete principalmente a través dey sitios web falsos, donde los ciberdelincuentes realizan falsas compras y ventas de productos y servicios o crean páginas apócrifas de sitios oficiales.El tercer lugar es para el, con más deregistrados. Según la, este tipo de agresiones se manifiesta medianteen publicaciones de, así como mensajes directos enviados con la intención de intimidar, hostigar o incomodar a otras personas, frecuentemente desde perfiles anónimos.Según el reporte de la Policía Cibernética el cuarto delito, con, son los, modalidad relacionada con ely accesos no autorizados a aplicaciones de mensajería y perfiles vinculados a motores de búsqueda.En quinto lugar, con, es por, delitos que afectan la privacidad y seguridad de las personas usuarias de plataformas digitales.Ante este panorama, lareiteró el llamado a la ciudadanía paraal navegar en internet, evitar compartir información personal con desconocidos y verificar la autenticidad de sitios web y perfiles antes de realizar transacciones o proporcionar datos sensibles.